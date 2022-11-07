В Мурманске состоится торжественное закрытие всероссийской акции «Вахта Памяти – 2022»

Мероприятие будет проводиться с 17 по 20 ноября в очном и онлайн форматах.

В программе мероприятия запланировано проведение торжественной церемонии закрытия Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2022», торжественный митинг и возложение цветов на территории мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», пленарные заседания, презентации проектов общероссийского общественного движения «Поисковое движение России», панельные дискуссии и круглые столы по вопросам увековечения памяти погибших при защите Отечества, а также экскурсионная программа для гостей нашего региона.

Участниками мероприятия станут порядка 250 человек из числа представителей поискового движения Российской Федерации, государственных структур и общественных объединений, связанных с поисковой работой, патриотическим воспитанием молодежи и ведущими работу по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодёжи, оператором – ФГБУ «Роспатриотцентр», партнёром – ООД по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» при поддержке комитета молодежной политики Мурманской области.

Фото: https://vk.com/wall-203978702_1984?z=photo-203978702_457242693%2Falbum-203978702_00%2Frev