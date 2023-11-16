В Мурманске состоится торжественный митинг, посвящённый памяти воинов-оленеводов

20 ноября отмечается День памяти о подвиге бойцов оленетранспортных батальонов – защитников Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

Уже по сложившейся традиции в этот день в городе-герое Мурманске возле мемориального объекта «Подвигу бойцов оленетранспортных батальонов-защитников Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» состоится торжественный митинг, посвящённый героическому подвигу воинов-оленеводов, внесших неоценимый вклад в Великую Победу. Жители и гости города почтут память павших воинов, зажгут свечи и возложат цветы к памятнику.

Министерство внутренней политики Мурманской области, Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества, Ассоциация кольских саамов и Дом дружбы Мурманской области приглашают всех желающих принять участие в митинге, посвященном этой памятной дате и отдать дань уважения воинам-оленеводам.

Место поведения: площадь около здания по адресу: г. Мурманск, просп. Кольский, 129/1. Начало в 13.00.

Как сообщает региональное Министерство внутренней политики, оленетранспортные батальоны представляли собой уникальный подразделения, сформированные в ноябре 1941 года из оленеводов Мурманской и Архангельской областей, Республики Коми, Ненецкого автономного округа.

В сложных погодных условиях Крайнего Севера оленетранспорты успешно заменили механизированные транспортные средства, доставляли на передовую продовольствие, оружие и снаряды, вывозили раненных.

Оленетранспортные батальоны участвовали в боях за Петсамо, Никель, Рудники, Киркенес, освободили Советское Заполярье и вступили на территорию Северной Норвегии.

По инициативе саамской общественности, которая была поддержана Правительством Мурманской области и Мурманской областной Думой, в 2021 году 20 ноября был официально утвержден в регионе, как День памяти о подвиге бойцов оленетранспортных батальонов – защитников Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

Фото: https://gov-murman.ru