В Мурманске состоится туристическая площадка «Сделано в Арктике»

Ежегодное деловое мероприятие для представителей туристической индустрии состоится в Мурманске 1 декабря (на площадке Центра управления регионом). Организатором мероприятия выступает комитет по туризму Мурманской области совместно с Центром кластерного развития Мурманской области и Туристским информационным центром Мурманской области.

В ходе мероприятия состоятся 5 тематических сессий, на которых будут рассмотрены актуальные вопросы ведения бизнеса в современных реалиях: секреты успеха и лучшие практики внедрения экологических инициатив в коллективных средствах размещения и ресторанах, особенности операционной деятельности отелей, формирование национальных маршрутов в Мурманской области, чего ждать от 2023 года – года активного туризма в Мурманской области.

Как сообщает региональный комитет по туризму, впервые на площадке «Сделано в Арктике» состоится презентация коллективных средств размещения Мурманской области для туристического бизнеса. В формате быстрых презентаций туроператоры, гиды и заинтересованные лица смогут узнать о новых объектах размещения или новых гостиничных продуктах, которые запустились к сезону 22/23 на территории региона, в том числе благодаря финансовой поддержке комитета по туризму Мурманской области.

Ознакомиться с программой мероприятия, а также зарегистрироваться в качестве участника можно по ссылке. Кроме того, будет организована трансляция мероприятия. Количество участников ограничено.

Фото: www.citymurmansk.ru