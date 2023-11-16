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Мурманская область. Арктика (16+)16.11.23 17:00

В Мурманске состоится туристическая выставка «MURMANSK.TRAVEL Market»

Традиционная туристическая выставка «MURMANSK.TRAVEL Market» пройдёт в Мурманске уже в эту субботу, 18 ноября, с 12 до 19 часов. В выставке примут участие более 10 представителей туристической индустрии Мурманской области, Туристский информационный центр Мурманской области и комитет по туризму Мурманской области. 

«Мероприятие в первую очередь ориентировано на местных жителей: рассказать им, где можно отдыхать в Мурманской области в этом зимнем сезоне, презентовать новые экскурсионные программы и обратить внимание на то, какие приятные бонусы действуют для жителей региона», – отметил Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области.

С подробной программой можно ознакомиться по ссылке.

Также для гостей туристического события подготовлен розыгрыш призов. Чтобы принять участие, гостям необходимо взять карточку участника на стойке Туристского информационного центра, посетить стенды представителей туриндустрии и ответить на их вопросы. Среди призов: ночь проживания в туристическом комплексе, сертификат на охоту за северным сиянием, футболки и многое другое.

Организаторами выступают региональный комитет по туризму и Туристский информационный центр Мурманской области» при поддержке ТРК «Плазма». Мероприятие проходит в рамках исполнения регионального плана «На Севере – жить» и отвечает целям и задачам национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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