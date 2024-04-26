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Мурманская область. Арктика (16+)26.04.24 17:00

В Мурманске состоится туристическая выставка «MURMANSK.TRAVEL Market»

28 апреля в торгово-развлекательном комплексе «Plazma» пройдёт IV традиционная туристическая выставка «MURMANSK.TRAVEL Market». Гостей ждут с полудня до 19 часов.

На выставке будут представлены туристические программы и экскурсии весенне-летнего сезона от ведущих региональных туроператоров Мурманской области, таких как «Кола Туризм», «Студеный берег», «Визит Мурманск», «Северное сияние», «Нордвелл», а также туристический комплекс «Лапландская деревня», «Хибины для Вас», «Кольский край» и «Arctic Sup». Они представят свои продукты и расскажут о программе лояльности для жителей региона.

Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области и Кандалакшский природный заповедник организует лекции, посвященные природоохранным зонам региона, на которой гости выставки смогут узнать о многообразии природы Мурманской области.

В рамках мероприятия состоится ярмарка сувениров от местных производителей и победителей конкурса «Сувенир года. Арктика». Гости выставки смогут не только приобрести уникальные сувениры, но и принять участие в увлекательных мастер-классах. В программе будут представлены мастер-классы по росписи на ракушке, рисованию на эко-сумке, изготовлению брелоков, росписи медово-имбирных пряников и многое другое. Предварительная регистрация на мастер-классы обязательна.

Расписание и запись на мастер-классы по ссылке.

Во время работы выставки будет проходить турнир по настольной игре «Поймай северное сияние», победитель которой получит приз.

Как сообщает региональный комитет по туризму, также для гостей мероприятия подготовлен розыгрыш призов. Условия участия можно уточнить на стойке Туристского информационного центра Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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