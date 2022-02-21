В Мурманске состоится установочная сессия с представителями туриндустрии региона

Официальный партнёр и дистрибьютор ведущих разработчиков программного обеспечения для объектов индустрии гостеприимства «Libra Hospitality» при информационной поддержке комитета по туризму Мурманской области проведут установочную сессию на тему туристического потенциала региона для представителей туриндустрии Мурманской области.

Среди спикеров мероприятия:

- Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области;

- Елена Бурулева, эксперт в области туризма и гостеприимства;

- Дарья Пуйто, директор Северо-Западного филиала «Libra Hospitality»;

- Елена Марченко, руководитель проекта «LH School Libra Hospitality»;

- Ирина Аверьянова, директор сети отелей «Station»;

- Роман Сотников, генеральный директор «G1 Software»;

- Татьяна Кибирева, основатель «Real Skills»;

- Валентин Микляев, генеральный директор компании «Bnovo».

Эксперты гостиничного рынка поделятся советами, кейсами и расскажут о современных технологиях. На мероприятии поднимут такие темы, как анализ мировых и российских трендов, обработка документов гостей с применением современных технологий, технологические новинки 2021-2022 гг. для увеличения онлайн-продаж, аудит хозяйственной службы, анализ показателей уровня сервиса и высвобождения дополнительных средств для новых проектов и многие другие.

Установочная сессия состоится 3 марта с 10.00 до 18.00 в деловом центре «Арктика».

Вопросы по регистрации на мероприятие можно задать по телефону +7 (905) 218-84-50 (Дарья Пуйто) или электронной почте DPUITO@LIHOTEC.COM.