30.09.25

В Мурманске состоится Всероссийская эстафета факела «Огонь жизни»

В Мурманске 1 октября состоится Всероссийская эстафета факела «Огонь жизни». Столица Кольского Заполярья станет 79 городом, который поддержит эту важную инициативу. Её цель – привлечь новых доноров в Федеральный регистр доноров костного мозга и повысить шансы на спасение пациентов с лейкемией и другими тяжелыми заболеваниями.

Факел по центральным улицам города пронесут 10 факелоносцев, среди которых сенатор Российской Федерации от Мурманской области в Совете Федерации Лариса Круглова, представители органов власти, образования, здравоохранения, доноры, волонтеры. Возглавит эстафету Артём Алискеров – амбассадор донорства костного мозга в России, 4-кратный мировой рекордсмен, победивший рак крови.

Эстафета стартует в центральном сквере на улице Воровского в 10.00. Финальной точкой станет культурный центр «Контейнер-холл» на улице Генералова, 22. Здесь жители региона с 10.00 до 13.00 смогут присоединиться к Федеральному регистру доноров костного мозга, сдав образец буккального эпителия. Для участия нужно иметь паспорт, СНИЛС. Вступить в регистр могут жители региона от 18 до 45 лет.

Всероссийская эстафета факела «Огонь жизни» в Мурманске пройдёт при поддержке правительства Мурманской области, регионального Министерства здравоохранения. Акцию запустили ФМБА России совместно с Фондом добрых дел «Благодействие» и фондом поддержки социальных инициатив «Огонь жизни».

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, в Федеральном регистре состоит около 490 тысяч потенциальных доноров костного мозга. Вероятность найти генетически совместимого донора составляет всего 1 на 10000. Каждый новый участник дарит надежду пациентам, страдающим тяжелыми заболеваниями.

 

 

