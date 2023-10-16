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Мурманская область. Арктика (16+)16.10.23 17:30

В Мурманске состоится встреча отельеров и турагентов

26 октября в конгресс-отеле «Меридиан» состоится совместное мероприятие системы бронирования Ostrovok.ru, Bnovo и Hotel Advisors при информационной поддержке Комитета по туризму Мурманской области.

«Одним из приоритетов национально проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» является увеличение социальной и экономической роли туризма в развитии страны. Темпы роста туристической отрасли в Мурманской области и России в целом, несмотря на очевидные сложности, каждый год показывают восходящий тренд. Важно формировать устойчивую базу для повышения профессиональных знаний внутри региона, а также способствовать развитию доступности туристских услуг», — отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

В течении дня для представителей туриндустрии Мурманской области состоятся: бизнес-встреча отельеров, на которой выступят представители компаний Ostrovok.ru, Bnovo, Hotel Advisors; бизнес-встреча для турагентов и туроператоров, где выступят в качестве спикеров представители Ostrovok.ru, «ЕВРОИНС» Туристическое Страхование, Busfer.

«В неформальной обстановке мы расскажем об обновлениях и секретных функциях платформы Ostrovok.ru, обсудим тренды сезона, ответим на ваши вопросы и просто поговорим о наболевшем — туристическом», — отметила Маргарита Проскунина, руководитель проектов Ostrovok.ru.

Завершатся мероприятия розыгрышами призов от организаторов.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, чтобы попасть на мероприятие, необходимо пройти предварительную регистрацию для отельеров, для турагентов/туроператоров.

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