В Мурманске состоится выставка-ярмарка «Сокровища саамской земли»

VI Международная выставка-ярмарка достижений в сфере культуры и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Мурманской области «Сокровища саамской земли» пройдёт 25 ноября в областном Дворце культуры С.М. Кирова.

Цель мероприятия – сохранение и развитие духовного богатства и самобытности уникальной культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

Как сообщает региональное Министерство внутренней политики, гостей ждёт форум «Сохранение культуры коренных народов Арктики: новые подходы и перспективы развития», тематические площадки, выставка-продажа изделий народно-художественных промыслов, образовательные лекции, мастер-классы, презентация произведений на саамскую тематику, лекции по минералогии, конкурсы. В работе выставки запланировано участие общин, учреждений народных художественных промыслов, художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, национальных фольклорных коллективов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, из Республик Карелия, Коми, Удмуртии, Якутии, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, Камчатского и Алтайского краев, Архангельской, Мурманской и Томской областей.

Организаторы: Министерство внутренней политики Мурманской области и Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества.

Время работы выставки: 25 ноября (пятница) – с 12.00 – 19.00; 26 ноября (суббота) – с 10.00 – 19.00; 27 ноября (воскресенье) – с 10.00 – 17.00.