ПСИХОТЕРАПЕВТ: ЧТО ЛЕЧИТ И ПОКАЗАНИЯ К ОБРАЩЕНИЮМурманская область с размахом отметит 88-й день рождения: во всех муниципалитетах пройдет более 150 культурных и просветительских событий
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)28.05.26 17:00

В Мурманске состоится XIII Международный благотворительный забег юристов «Legal Run»

30 мая на территории спортивного комплекса «Снежинка» пройдёт благотворительный забег «Murmansk Legal Run». Мероприятие объединит судей, адвокатов, юрисконсультов, сотрудников аппаратов судов, преподавателей и студентов-юристов, а также представителей правоохранительных органов Кольского Заполярья. Все собранные средства будут направлены в Благотворительный фонд «Подари жизнь» на помощь больным детям.

«Murmansk Legal Run 2026» — часть международного проекта «Legal Run», который с 2014 года объединяет профессиональное юридическое сообщество в благотворительном движении. За двенадцать лет существования забег охватил более 150 городов в 35 странах мира и собрал на старте свыше 30000 юристов — от Владивостока до Калининграда и от Новой Зеландии до Майами. В Мурманской области забег проводится в третий раз: дебют состоялся в 2024 году и собрал участников из областного центра и близлежащих городов.

Старт запланирован на 13.00. Участникам предстоит преодолеть дистанцию 2 километра по живописному спортивному комплексу «Снежинка». После забега для участников и зрителей подготовлены церемония награждения победителей, музыкальные выступления и спортивные развлечения.

Расписание мероприятия: 12.15 — открытие, выдача стартовых номеров 12.45 — закрытие регистрации 12.45–13.00 — разминка 13.00 — масс-старт 14.00 — церемония награждения 14.00–15.00 — музыкальная и развлекательная программа 15.00 — официальное закрытие.

Организатор забега — Мурманское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» при поддержке ООО «Юридическая компания «ШАГИ» и юридического сообщества Мурманской области.

«Legal Run» — это редкая для нашей профессии возможность встретиться на одной площадке с коллегами по обе стороны процесса: с судьями, адвокатами, корпоративными юристами, прокурорскими работниками — и вместе сделать доброе дело. Для нас принципиально, что на забег мы все приходим не как процессуальные оппоненты, а как коллеги из одного юридического цеха — отметил управляющий партнёр ООО «Юридическая компания «ШАГИ» Андрей Викторович Шарков.

Регистрация участников открыта на сайте.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568434/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-Правовая консультация (18+)Новые правила распределения денег от продажи ипотечного жилья при банкротстве: что изменилось с апреля 2026 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Чёрные кошки». Художественный сериал, 10 серия (16+)22:50«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Мурманской области в лидерах по росту цен оказались репчатый лук, картофель и морковь-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 97 копеек, доллар окреп на 47 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС вошла в тройку лучших атомных станций России по итогам 2025 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 мая-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)В Мурманской области многодетные семьи получат пособия, даже если доход превышает среднедушевую норму
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять