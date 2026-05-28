В Мурманске состоится XIII Международный благотворительный забег юристов «Legal Run»
30 мая на территории спортивного комплекса «Снежинка» пройдёт благотворительный забег «Murmansk Legal Run». Мероприятие объединит судей, адвокатов, юрисконсультов, сотрудников аппаратов судов, преподавателей и студентов-юристов, а также представителей правоохранительных органов Кольского Заполярья. Все собранные средства будут направлены в Благотворительный фонд «Подари жизнь» на помощь больным детям.
«Murmansk Legal Run 2026» — часть международного проекта «Legal Run», который с 2014 года объединяет профессиональное юридическое сообщество в благотворительном движении. За двенадцать лет существования забег охватил более 150 городов в 35 странах мира и собрал на старте свыше 30000 юристов — от Владивостока до Калининграда и от Новой Зеландии до Майами. В Мурманской области забег проводится в третий раз: дебют состоялся в 2024 году и собрал участников из областного центра и близлежащих городов.
Старт запланирован на 13.00. Участникам предстоит преодолеть дистанцию 2 километра по живописному спортивному комплексу «Снежинка». После забега для участников и зрителей подготовлены церемония награждения победителей, музыкальные выступления и спортивные развлечения.
Расписание мероприятия: 12.15 — открытие, выдача стартовых номеров 12.45 — закрытие регистрации 12.45–13.00 — разминка 13.00 — масс-старт 14.00 — церемония награждения 14.00–15.00 — музыкальная и развлекательная программа 15.00 — официальное закрытие.
Организатор забега — Мурманское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» при поддержке ООО «Юридическая компания «ШАГИ» и юридического сообщества Мурманской области.
«Legal Run» — это редкая для нашей профессии возможность встретиться на одной площадке с коллегами по обе стороны процесса: с судьями, адвокатами, корпоративными юристами, прокурорскими работниками — и вместе сделать доброе дело. Для нас принципиально, что на забег мы все приходим не как процессуальные оппоненты, а как коллеги из одного юридического цеха — отметил управляющий партнёр ООО «Юридическая компания «ШАГИ» Андрей Викторович Шарков.
