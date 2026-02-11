В Мурманске состоится ярмарка вакансий для обучающихся образовательных организаций

12 февраля в 12.00 в областном центре состоится ярмарка вакансий для обучающихся образовательных организаций Мурманской области. Она будет проходить в Центре опережающей профессиональной подготовки по адресу: г. Мурманск, ул. Инженерная, 2а/1.

Участники ярмарки представят актуальные вакансии, расскажут о перспективах трудоустройства и стажировок, а также о мерах поддержки и социальных гарантиях для сотрудников.

Среди работодателей – ведущие предприятия энергетического, промышленного, транспортного, финансового и силового секторов, в том числе АО «Апатит», Кольская атомная станция, Морской торговый порт «Лавна», ПАО «ГМК «Норильский никель», АО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат», Филиал «35 СРЗ» АО «ЦС «Звёздочка»», АО «Мурманская ТЭЦ», ПАО «Ростелеком», ПАО «ВТБ», «Сбер» и другие.