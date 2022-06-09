В Мурманске состоялась акция «Мы – граждане России!»
В рамках акции, посвящённой приближающемуся Дню России, 14-летние горожане вчера в торжественной обстановке получили главный документ. Участники церемонии – школьники, достигшие успехов в учёбе, спорте, искусстве и общественной жизни школы.
Паспорта юным жителям столицы Заполярья вручил глава муниципального образования город Мурманск.
Отметим, подобные мероприятия в областном центре стали доброй традицией и ежегодно проходят в канун Дня России. Помимо паспортов, ребятам были вручены ценные подарки с символикой города-героя Мурманска.
До 12 июня более 50 юношей и девушек из Североморска, Кировска, Мончегорска, Гаджиево, Апатитов, Ковдора, Полярного, Снежногорска и Ловозерского района в праздничной атмосфере станут полноправными гражданами Российской Федерации, сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22535&page=1