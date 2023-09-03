В Мурманске состоялась акция «Мы против терроризма»

Мероприятие прошло в сквере на улице Ленинградской. Акция посвящена Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Собравшиеся горожане приняли участие в митинге «Помним», а все желающие смогли присоединиться ко Всероссийской акции «Капля жизни», посвящённой трагическим событиям, произошедшим в первые сентябрьские дни 2004 года в г. Беслане.

Как пишет администрация города Мурманска, в память о сотнях заложников, которые три дня обходились без воды в руках террористов, мурманчане набрали воду из чаши в сложенные лодочкой ладони и полили растения из рук, отдавая дань памяти жертвам Беслана.

В завершение мероприятия участники почтили память погибших во время теракта в Беслане минутой молчания.

Организатор акции - МАУ МП «Объединение молодёжных центров».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25637&page=1