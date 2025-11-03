В Мурманске состоялась акция «Ночь искусств»

Интерактивную программу «Творческий Мурманск» провели для мурманчан сотрудники обновленного филиала №4 Центральной городской библиотеки — библиотеки-музея имени Николая Блинова в рамках акции «Ночь искусств». Мероприятие собрало любителей творчества и искусства всех возрастов.

Гости культурного пространства погрузились в атмосферу 1950-х годов, познакомившись с интерактивной экспозицией «Кабинет писателя», посетили семейный мастер-класс по созданию открыток с изображением белых медведей — символа Севера и узнали интересные факты о «хозяевах Арктики», историю Умки, а также создали сувениры на память.

Мурманчане послушали лекцию о жизни и творчестве русского и советского художника-авангардиста Казимира Малевича, узнали о его взглядах на разные направления живописи, основных работах и влиянии мирового искусства на творчество художника.

Ещё одной творческой активностью стал мастер-класс по созданию креативных блокнотов, а самых маленьких особенно порадовали аквагрим и настольные игры.

Как сообщает администрация областного центра, модернизация библиотеки проведена в этом году в рамках президентского национального проекта «Семья» и губернаторского проекта «На Севере — Жить!». Всего с 2019 года в Мурманске по нацпроектам «Культура» и «Семья» обновлено 8 библиотек.

