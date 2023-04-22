В Мурманске состоялась благотворительная акция «ИНФО-ЛАЙК»

Её организатором выступил Центр развития волонтёрского движения МАУ МП «Объединение молодёжных центров».

Мероприятие проводится регулярно в рамках городской благотворительной акции «Помоги спасти жизнь ребенка» и направлено на сбор средств в помощь семьям, в которых дети нуждаются в дорогостоящем лечении.

В благодарность за пожертвования посетители ТРЦ смогли поучаствовать в мастер-классе по твистингу, маленьким мурманчанам волонтёры нанесли яркий аквагрим.

Как сообщает администрация города Мурманск, любой неравнодушный мурманчанин может помочь онлайн. Перевести средства в поддержку семей можно на счёт Благотворительного фонда «ФОНД МУРМАНСК». Реквизиты и подробная информация о проекте доступны на сайте: https://vk.cc/cnq8y5.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24852&page=1