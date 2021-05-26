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Мурманская область. Арктика (16+)26.05.21 16:00

В Мурманске состоялась церемония награждения участников и призёров проекта «Студенческая среда» и конкурса «Студент года»

В мероприятии торжественного подведения итогов приняли участие руководители Мурманска.

В рамках проекта «Студенческая среда» 12 организаций высшего и среднего образования принимали участие в различных городских событиях, проводили самостоятельные социально-значимые мероприятия, а также организовывали добровольческие акции.

Для участия в конкурсе «Студент года» были отобраны 60 человек, в финальный этап прошли 12 студентов. Испытания были поделены на три этапа. Каждое задание позволило участникам проявить себя и свои способности в различных областях.

– Талантливая и активная молодёжь – это будущее нашего города. Ребята ежегодно удивляют нас своими идеями, трудолюбием и настойчивостью, – прокомментировал Евгений Никора. – Студенческие конкурсы – это конкретные проекты, которые направлены на преображение Мурманска, на изменение организации учебного процесса. Всё это свежий подход, который очень важен в реализации плана «Наш Мурманск» в рамках стратегии «На Севере – жить. 2030».

Призовые места проекта распределились следующим образом:

1 место – «Мурманский медицинский колледж»;

2 место – «Мурманский индустриальный колледж»;

3 место – «Мурманский государственный технический университет».

По итогам конкурса определены три победителя, которые на протяжении следующего учебного года будут получать стипендии главы муниципального образования город Мурманск.

Так, абсолютным победителем городского конкурса «Студент года» стала студентка Мурманского медицинского колледжа Наталья Синюкова. Лучшими студентами среди высших образовательных организаций жюри выбрало учащуюся Мурманского арктического государственного университета Полину Павшинскую, а среди учреждений профессионального образования Диану Нестеренко, студентку Мурманского медицинского колледжа.

Остальным участникам, занявшим 2-е и 3-е места в каждой номинации конкурса, были вручены дипломы, отличительные знаки и памятные подарки от администрации города Мурманска.

Комментарии

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