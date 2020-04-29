В Мурманске состоялась церемония освящения нового краболовного судна

В Мурманском морском рыбном порту вчера состоялась церемония освящения нового краболова-процессора «Зенит», принадлежащего Северо-Западному рыбопромышленному консорциуму (СЗРК).

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, судно пришло в Мурманск 22 апреля, обогнув Европу. По словам капитана судна Юрия Гербина, по этому же проекту на нижегородском заводе «Красное Сормово» будет построено ещё пять краболовов.

Как рассказали в Морском инженерном бюро, «Зенит» стал первым в мире судном, которое специально построено для ловли и глубокой фабричной переработки краба с варкой и заморозкой рассолом.

Судно предназначено для промысла камчатского краба и краба опилио ловушками конусного, трапециевидного и прямоугольного типа на глубинах от 20 до 400 метров ; переработки выловленного краба в готовую варено-мороженую продукцию; хранения вырабатываемой продукции в морозильном грузовом трюме; выдаче замороженной продукции на берег или в море с помощью грузовых стрел способом «на телефон» на приемо-транспортные рефрижераторные суда при волнении моря до 5 баллов.

Производительность по переработке сырья составляет 30 т/сутки для краба опилио и 60 т/сутки для камчатского краба. Производительность по готовой замороженной продукции составляет 20 тонн в сутки для краба опилио и 40 тонн в сутки для камчатского краба.

В первый рейс краболов направится в норвежский Киркенес, чтобы забрать снабжение.