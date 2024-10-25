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Мурманская область. Арктика (16+)25.10.24 11:30

В Мурманске состоялась церемония спецгашения маркированной карточки, выпущенной в честь 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье

В Мурманске состоялась торжественная церемония специального гашения маркированной карточки, посвящённой 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье.

На карточке с литерой В, выпущенной тиражом 1900 экземпляров, изображён мемориал «Защитникам Советского Заполярья в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Церемония специального гашения особым штемпелем проводится всего один день. Почтовый штемпель первого дня отличается от обычного календарного тем, что в его тексте указано название события и памятная дата, к которой он приурочен.

В мероприятии, которое прошло в Центре современного искусства «СОПКИ.21А», приняли участие председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Мария Чернышева, директор Центрального выставочного зала «Манеж» Анна Ялова и заместитель директора УФПС Мурманской области Оксана Фёдорова.

«Мы помним и гордимся подвигом наших дедов, прадедов, и неслучайно церемония специального гашения проводится в здании научной библиотеки, места, где бережно хранятся знания и историческая правда. Без истории, без памяти о прошлом — нет будущего. Уверена, что юбилейная памятная карточка станет настоящим подарком для знатоков и ценителей не только нашего края, но и других регионов России», — прокомментировала председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Мария Чернышёва.

«В следующем году вся Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. И, конечно, разгром немецко-фашистских войск в Заполярье — это огромный вклад в Великую Победу. Сегодня мы провели процедуру спецгашения, которая также увековечит подвиг северян. Почтовая продукция с уникальным штемпелем — большая редкость и ценный предмет в коллекции филателистов. Но прежде всего, это добрая память о значимых и ярких событиях, которую хочется сохранить на долгие годы», — отметила заместитель директора УФПС Мурманской области Оксана Фёдорова.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

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Евгений
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Сергей
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Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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