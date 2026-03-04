В Мурманске состоялась церемония закрытия регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы– 2026»

Как сообщала редакция «Арктик-ТВ», приветствуя участников, губернатор Андрей Чибис отметил, что Мурманская область по праву является форпостом России на Севере и флагманом ее развития в Арктике, и общая задача – продолжить реализацию стратегических для страны проектов и задач.

«У нас сосредоточены уникальные минеральные ресурсы, логистические возможности. Серьёзную платформу заложили предыдущие поколения, в регионе базируется атомный ледокольный флот, созданы мощные предприятия и производства. Наша общая задача – с учётом новых вызовов продолжить масштабную работу, реализовать стратегически важные проекты, обозначенные Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным. И все мы понимаем, что это возможно только руками профессионалов, обладающих знаниями, умениями, навыками в разных сферах. И то, что вы сегодня показываете на чемпионате – очень достойный результат. Вы упорно трудитесь, чтобы стать лучшими в своих профессиональных направлениях, а главное – стремитесь развиваться, уверенно реализовывать свои мечты. Это прочный фундамент великого будущего нашей страны. А мы, в свою очередь, продолжим создавать для вас современную образовательную среду и максимум возможностей для самореализации в Мурманской области», – подчеркнул губернатор.

На протяжении месяца своё мастерство демонстрировали 344 конкурсанта. На 19 конкурсных площадках работали более 500 волонтёров, около 600 экспертов. Соревнования прошли на базе колледжей Мурманской области, Кадетской школы города Мурманска и Центра дополнительного образования «Лапландия». Соревнования были организованы по 60 компетенциям, которые охватывают ключевые и перспективные направления социально-экономического развития региона, включая промышленность, энергетику, транспорт, информационные технологии, медицину, образование, сферу услуг и туризм. В число победителей и призёров вошли 180 участников.

Андрей Чибис вручил награды в группе компетенций «Производство и инженерные технологии» и «Транспорт и логистика», «Технологии индустрии природопользования», «Информационные и коммуникационные технологии», «Строительство и строительные технологии».

Победителей и призёров чемпионата также поздравила министр образования и науки Диана Кузнецова.

«Сегодня вы участвовали в конкурсах профмастерства – и уже очень скоро станете незаменимыми знатоками своего дела. Вам предстоит строить Кольскую АЭС-2, ремонтировать и водить суда, добывать руду, плавить металлы, воспитывать, учить и лечить. Профессиональное образование получило новое содержание именно потому, что нужнее этих специальностей не найти, без вашего вклада невозможно развитие Арктики. Желаю вам открывать в выбранном деле новые грани мастерства, вдохновляться примером наставников и стремиться к самым высоким вершинам. У вас всё получится!», – сказала Диана Кузнецова. Министр вручила награды в группе компетенций «Технологии медицины», «Технологии креативных индустрий», «Технологии образования», «Технологии индустрии гостеприимства», «Туризм», «Сфера услуг», «Сельское хозяйство и аграрные технологии» и «Технологии индустрии красоты».

Также победителей и призеров поздравили представители предприятий-партнёров.

Директор Мурманского индустриального колледжа, руководитель Регионального координационного центра «Профессионалы» в Мурманской области Светлана Семенова сообщила, что предприятия Мурманской области очень активно включены в чемпионатное движение: они разрабатывают задания и выступают наставниками.

«Такое активное их участие – это наша большая общая победа. Около 600 экспертов, и порядка 75 – индустриальные. Ежегодно мы внедряем новые компетенции. В этом году это в том числе эксплуатация беспилотных летательных аппаратов, по категориям для студентов и юниоров. И еще одна очень интересная компетенция, которая будет активно развита в будущем – мехатроника, которая направлена на автоматизацию производства. Чемпионат – отличная возможность для студентов, юниоров погрузиться в свою профессию, стать настоящим профессионалом. А для работодателей – увидеть звездочек, которые будут прекрасными специалистами, инженерами, конструкторами», – отметила Светлана Семенова. Руководитель регионального чемпионатного движения вручила награды наставникам.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563254/#&gid=1&pid=7