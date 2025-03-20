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Мурманская область. Арктика (16+)20.03.25 16:30

В Мурманске состоялась двусторонняя рабочая встреча главы Минвостокразвития Алексея Чекункова и губернатора Андрея Чибиса

В рамках рабочей поездки в Мурманскую область состоялась двусторонняя встреча Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова и губернатора Андрея Чибиса.

Алексей Чекунков подчеркнул, что к Арктике приковано внимание всего мира, и Мурманская область готовится принять Международный арктический форум.

«Сегодня мы вместе с Вами вносим финальные штрихи, чтобы это мероприятие было успешным. К Арктике приковано внимание не только России, но и всего мира: без преувеличения, это вопрос развития человечества. И я благодарю Вас не только как губернатора и руководителя программы «На Севере – жить!», но и как руководителя комиссии Госсовета по направлению развития Арктики и Северного морского пути за вклад в выработку решений, направленных на достижение поставленных президентом целей. А цели развития Арктики очень амбициозные, направляются огромные инвестиции. Наша страна исторически всегда была лидером в Арктике: с нас начинались все большие истории, 500 лет назад стартовало освоение Севморпути. И я рассчитываю, что так и будет продолжаться. Большое Вам спасибо, будем вместе двигаться в этом направлении», – сказал Алексей Чекунков.

Глава региона поблагодарил министра за продуктивное взаимодействие.

«Прежде всего, хочу поблагодарить Вас и команду министерства за поддержку Мурманской области. Благодаря этому появилась Арктическая двухпроцентная ипотека, которая важна и для людей, и для застройщиков, которые пришли в регион. Запущена важнейшая программа реновации ЗАТО, которую поддержал президент, мы подготовили мастер-планы для опорных городов Арктики. Наше взаимодействие даёт мощный дополнительный импульс развитию Мурманской области. Искреннее спасибо за сотрудничество. Сегодня мы вместе открыли уникальный, первый в России чемпионат по зимнему плаванию. Значимое, зрелищное мероприятие и чёткий сигнал мировому сообществу о том, какие сильные люди живут на Севере», – подчеркнул глава региона Андрей Чибис.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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