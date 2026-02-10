Неслыханная для IT-рынка ситуация за очень много лет - Айгюн КурбановаКадровый центр «Работа России» и порт «Лавна» проведут в Мурманске рекрутинговый тур
В Мурманске состоялась ежегодная городская молодёжная игра «Зимний захват»

Мероприятие было организовано на базе гимназии №7. На игровом поле сошлись представители семи команд: учебных заведений и военно‑патриотических клубов — Мурманского индустриального колледжа, гимназии №7 города Мурманска, средней школы №31, Мурманского регионального колледжа, Кольского транспортного колледжа, а также военно‑патриотических клубов «Северный кречет» и «Витязъ».

Как сообщает администрация города Мурманска, несмотря на простые правила, игра оказалась настоящим испытанием на стратегическое мышление и командную сплочённость. Участники с энтузиазмом продумывали тактики, стараясь захватить флаг соперника и благополучно доставить его на свою территорию. Каждый манёвр требовал тщательного расчёта, а дух честной борьбы царил на площадке в каждой схватке.

По итогам напряжённой борьбы «золото» завоевала команда «Северный Витязъ» из ДВПК «Витязъ». «Серебро» досталось команде «КТК» от Кольского транспортного колледжа. Бронзовую награду взяла команда «МИК» Мурманского индустриального колледжа.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31858&page=1

 

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.02.26 22:28
Приветствую Вас, мурманчане. Пишет экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Теперь мою должность занимает моя экс-подруга Наташа Хоменко (Цыбуля); для неё я была учи
Комментарий к новости:Мурманский арктический университет посетили региональные депутаты
Viktor Pavlov
05.02.26 17:33
А виновата во всём погода - Природа - Мать!!!
Комментарий к новости:Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён
Александр
03.02.26 08:57
03.02.26 Мурманск, Карла Маркса, 49 - нет ни холодной, ни горячей воды.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля
