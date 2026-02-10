В Мурманске состоялась ежегодная городская молодёжная игра «Зимний захват»

Мероприятие было организовано на базе гимназии №7. На игровом поле сошлись представители семи команд: учебных заведений и военно‑патриотических клубов — Мурманского индустриального колледжа, гимназии №7 города Мурманска, средней школы №31, Мурманского регионального колледжа, Кольского транспортного колледжа, а также военно‑патриотических клубов «Северный кречет» и «Витязъ».

Как сообщает администрация города Мурманска, несмотря на простые правила, игра оказалась настоящим испытанием на стратегическое мышление и командную сплочённость. Участники с энтузиазмом продумывали тактики, стараясь захватить флаг соперника и благополучно доставить его на свою территорию. Каждый манёвр требовал тщательного расчёта, а дух честной борьбы царил на площадке в каждой схватке.

По итогам напряжённой борьбы «золото» завоевала команда «Северный Витязъ» из ДВПК «Витязъ». «Серебро» досталось команде «КТК» от Кольского транспортного колледжа. Бронзовую награду взяла команда «МИК» Мурманского индустриального колледжа.

