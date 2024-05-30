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Мурманская область. Арктика (16+)30.05.24 19:35

В Мурманске состоялась ежегодная встреча с представителями малого и среднего предпринимательства региона

В рамках мероприятия глава региона наградил победителей конкурса «Губернаторский старт», направленного на финансовую поддержку предпринимательских инициатив, а также пообщался с представителями малого и среднего бизнеса в формате «вопрос – ответ». В режиме видеотрансляции также приняли участие предприниматели из разных муниципалитетов региона.

В начале мероприятия губернатор Андрей Чибис поприветствовал участников, собравшихся в зале, и отметил, что поддержка малого и среднего бизнеса – одна из важнейших задач регионального правительства, которая способствует комплексному развитию экономики не только Мурманской области, но и всей Арктической зоны РФ.

«На конкурс было подано большое количество заявок, и комиссии было непросто выбрать победителей. При этом спрос на поддержку растет. Особый акцент мы, безусловно, делаем на территориях со сложным инвестиционным климатом – на военных гарнизонах и малых населенных пунктах, где не хватает сервиса. Также мы уделяем внимание сфере услуг в области туризма и общественного питания. Сегодня в зале присутствует много молодых предпринимателей, которые готовы что-либо создавать. Это непростая работа, потому что в ней ты много рискуешь – временем, средствами. Но вы – движущая сила нашего общества, потому что экономика региона растет, когда растёт спрос на товары и услуги малого и среднего бизнеса. Наша важнейшая задача – двигаться в направлении развития крупных инвестиционных проектов и развивать экономику, несмотря на санкционные ограничения. Поэтому мы продолжим уделять малому и среднему бизнесу повышенное внимание», – подчеркнул глава региона.

Министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова отметила, что климатические условия Крайнего Севера создают определенные затруднения для развития бизнеса, при этом предприниматели региона успешно справляются с различными вызовами и уверенно реализуют креативные проекты.

«Самое главное – слушать и слышать друг друга. Бизнес идёт нам навстречу, и мы, конечно, подстраиваемся под него. Предпринимателям, которые ведут бизнес в условиях Крайнего Севера, традиционно сложнее, чем бизнесу в средней полосе. При этом наши предприниматели успешно развивают свой бизнес, реализуют и развивают новые проекты. Были приняты очень важные фундаментальные решения на федеральном уровне с поддержкой наших инициатив. Важнейшая из них – получение статуса резидента Арктической зоны РФ, благодаря которому, в том числе, растет количество субъектов малого и среднего предпринимательства. Такие мероприятия, как сегодняшняя встреча, позволяют правительству и бизнесу понимать векторы развития, по которым мы могли чтобы мы совместно и гармонично развиваться на благо Мурманской области», – отметила Светлана Панфилова.

Во второй части мероприятия глава региона ответил на вопросы участников, которые озвучивали свои инициативы и делились предложениями по экономическому, культурному и социальному развитию региона.

В частности, предприниматели поблагодарили губернатора Андрея Чибиса за поддержку, которая была оказана малому и среднему бизнесу во время пандемии коронавируса, и отметили, что продолжают пользоваться мерами, которые действуют в настоящее время. Светлана Ефремова, предприниматель из Североморска, выразила главе региона слова благодарности за работу, проводимую в рамках реновации ЗАТО.

«У нас на Севере родилось шестеро детей. У нас есть свое дело и есть стабильность благодаря губернаторским грантам, которые имеют важнейшее значение для жителей нашего города».

Александра Пупышева, инструктор по адаптивной и лечебной физкультуре, попросила губернатора рассмотреть возможность предоставлять предпринимателям дополнительную поддержку на закупку дорогостоящего оборудования. Особенно в тех случаях, когда речь идёт о приобретении техники, необходимой для лечения, оздоровления и реабилитации детей с ограниченным возможностями здоровья.

Также участники встречи обратились с вопросами кадрового обеспечения, внедрения искусственного интеллекта в бизнес, а также участия в ярморочных мероприятиях.

Андрей Чибис поблагодарил предпринимателей за честный, открытый разговор и отметил, что новые возможности продолжат открываться, а это значит, что есть все условия для дальнейшего роста.

«Чувствуется энергия и готовность работать дальше. Системные вопросы, которые сегодня прозвучали, мы зафиксировали, чтобы принять по ним решения. Также я попрошу всех – от членов правительства до представителей администраций – быстро и чутко реагировать на проблемы и буквально решать их вручную. В части развития бизнеса мы очень хорошо продвинулись вперед – цифры говорят сами за себя. Поэтому я призываю вас не терять энергию и оставаться драйверами экономического роста», – подвел итоги встречи глава региона.

В программу мероприятия также вошла торжественная церемония награждения предпринимателей за вклад в развитие региона Благодарностями губернатора Мурманской области. Также состоялось вручение наград победителям конкурса «Губернаторский старт» на предоставление финансовой поддержки в виде гранта.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, по итогам конкурса, стартовавшего в феврале 2024 года, в число победителей вошёл 21 проект из разных муниципальных образований Мурманской области. Всего на конкурс поступило более 180 заявок. В рамках конкурса самозанятые граждане, физические лица, а также представители малого и среднего бизнеса могут получить грант на реализацию своих проектов в размере от 500 тысяч до 2 млн рублей.

Подробная информация о «Губернаторском старте» доступна на сайте Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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