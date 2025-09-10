«Гольфстрим» вновь собирает мурманчан на берегу заливаВ регионах СЗФО сохраняется жёсткий дефицит врачей
В Мурманске состоялась форсайт-сессия по разработке международного туристического продукта

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в областном центре прошла форсайт-сессия по разработке международного туристического продукта Мурманской области, организованная АНО «Центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства».

По итогам недельного обучения для специалистов туриндустрии региона участники команды Мурманской области в формате мозгового штурма приступили к разработке туристического продукта в контексте активного, экологического, автомобильного и делового туризма, ориентированного на рынки Китая, Тайваня, Таиланда и Ирана.

Кольское Заполярье традиционно привлекает туристов, в том числе иностранных, благодаря логистической доступности, возможности увидеть северное сияние, уникальным экскурсиям и арктическим пейзажам. О том, как обеспечить стабильный международный турпоток, как работать с зарубежными гостями с разной культурой и менталитетом, рассказали ведущие российские и зарубежные эксперты АНО «Центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства».

«Мероприятие оказалось чрезвычайно продуктивным: мы услышали множество интересных идей, разных точек зрения, и, что особенно важно, три команды всего за три часа разработали три отдельных турпродукта, ориентированных на различные международные рынки. Считаю, что для туристической отрасли Мурманской области крайне важно проводить такие интенсивные и эффективные мероприятия регулярно. Полученные на сессии идеи и разработанные концепции подачи туров и турпродуктов мы сможем непосредственно применять в работе с заданными рынками. Особый интерес вызвала информация о локальных особенностях и предпочтениях туристов из разных стран, что необходимо учитывать при адаптации турпродуктов под интересы различных этносов», – отметил участник форсайта, генеральный директор компании-туроператора «Кутузов-на-Мурмане» Виктор Кутузов.

Особенно ценным стало участие международных экспертов, которые поделились своим опытом и видением трендов на целевых рынках.

«Уверена, что наработанные идеи и концепции позволят нам создать востребованный и конкурентоспособный турпродукт, который привлечет новых туристов в Мурманскую область», – подчеркнула генеральный директор АНО «Центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства» Марина Морозова.

Как сообщает региональный комитет по туризму, на площадке мероприятия также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между АНО «Центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства» и АНО «Туристский информационный центр Мурманской области», что стало важным шагом для установления долгосрочного взаимодействия и обмена опытом для развития туристической отрасли регионов.

 

 

