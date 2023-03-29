В Мурманске состоялась «Форсайт-сессия» в рамках городского проекта «Студенческая среда»

В Молодёжном центре гражданских инициатив МАУ МП «Объединение молодежных центров» прошла «Форсайт-сессия» — одно из испытаний конкурса профессионального мастерства «Наставники» в рамках городского проекта «Студенческая среда».

В конкурсе приняли участие сотрудники девяти образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, реализующих социально-воспитательную работу со студентами.

Как сообщает администрация города Мурманска, «Форсайт-сессия» была разделена на три блока: «Генерируй», «Событийный конструктор», «Тестирование».

Участники занимались разработкой оптимальной структуры студенческого совета, придумывали новые виды мероприятий и решали ситуационные задачи. По итогам работы каждой из площадок командам было предложено самостоятельно оценить идеи и модели, разработанные командой оппонентов. Работа, проведенная конкурсантами, будет полезна для развития студенческих советов и образовательных организаций города Мурманска.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24679&page=1