В Мурманске состоялась форум-ярмарка работодателей в рамках губернаторского проекта «На Севере – малыш»

В Мурманске прошла форум-ярмарка работодателей Мурманской области, организованная в рамках губернаторского проекта «На Севере – малыш». Это пилотное мероприятие объединило социально ответственные предприятия региона, представителей власти, профсоюзов и бизнеса для обмена лучшими практиками поддержки сотрудников с семейными обязанностями.

Ключевыми темами форума стали: создание комфортных условий для совмещения работы и семьи, корпоративные программы поддержки родителей и многодетных семей, трудовые династии как основа преемственности и стабильности. Также рассказали о государственных мерах поддержки: о социальных контрактах, проектах «Мама в деле», «Работа рядом», «Бизнес-мама» и других.

Спикерами мероприятия стали министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев, председатель Союза организаций профсоюзов Мурманской области Никита Бобриков, руководитель Союза промышленников и предпринимателей региона Евгений Устинов, а также представители ведущих предприятий: филиала «АтомЭнергоСбыт», АО «МЭС», АО «МОЭСК», филиал «35 СРЗ» АО «ЦС «Звёздочка», Кировский филиал АО «Апатит», АО «Кольская ГМК» и УМВД России по Мурманской области.

Участники обсудили успешные кейсы корпоративной социальной политики, поделились опытом и наметили пути дальнейшего развития семейно-ориентированных инициатив.

«Обмен опытом реализации конкретных программ помог выделить самые эффективные форматы поддержки работающих семей и это практическая основа для дальнейшего сотрудничества», – отметил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Запись трансляции доступна на ресурсах Министерства труда и социального развития Мурманской области: в сообществе в социальной сети «ВКонтакте» и портале «Наш Север».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549672/#&gid=1&pid=5