В Мурманске состоялась городская правовая игра «Я — кандидат»

23 марта в молодёжном центре гражданско‑патриотического воспитания МАУ МП «Молодёжь51» прошла традиционная городская правовая игра «Я — кандидат». Мероприятие направлено на просвещение северян в возрасте от 14 до 25 лет в сфере избирательных прав граждан Российской Федерации.

Программа состязания включает три этапа. Участники продемонстрировали теоретические знания избирательного права, представили собственные предвыборные программы кандидата на должность главы города Мурманска, а также приняли участие в открытых дебатах.

Согласно регламенту, один из представителей команды выступал в роли кандидата, в то время как остальные участники формировали работу предвыборного штаба.

Городская правовая игра «Я — кандидат» проводится в столице Кольского Заполярья с 2016 года. За десятилетнюю историю проекта свои силы в политическом моделировании попробовали около 40 команд. По завершении всех этапов лучшие участники были отмечены наградами.

