В Мурманске состоялась игра КВН среди команд довузовских образовательных организаций Минобороны России

В Мурманском Нахимовском военно-морском училище состоялась игра Клуба весёлых и находчивых среди команд довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации, посвящённая Году народного искусства и культурного наследия. Тема игры – «И памяти твоей, Великий Пётр, верна твоя Великая Россия».

В игре приняли участие команды из разных регионов страны: Петрозаводска, Казани, Ульяновска, Калининграда и, конечно же, Мурманска.

Оценивали выступления весёлых и находчивых воспитанников команд довузовских образовательных организаций Минобороны России представители Северного флота, правительства Мурманской области, Мурманской областной Думы, общественных организаций, артисты. Одним из авторитетных представителей жюри стал депутат Мурманской областной Думы, капитан команды Высшей лиги Международного союза КВН «Сборная города Мурманска», чемпион Высшей лиги Международного союза КВН сезона 2021 года Герман Иванов.

По итогам работы жюри были определены следующие специальные номинации:

«Актерский талант» - команда «Люди в чёрном» Казанского суворовского военного училища;

«За искрометный юмор» - команда «Кадетский регион» Петрозаводского президентского кадетского училища;

«Золотой голос» - команда «Золото, а не дети» филиала Нахимовского военно-морского училища в городе Калининграде;

«Вместе сильнее» - команда «Полярные нахимовцы» филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске;

«С чего начинается Родина» - команда «Парашют» Ульяновского гвардейского суворовского военного училища.

Заместитель начальника штаба Северного флота по боевому управлению – начальник регионального центра управления капитан 1 ранга Сергей Артамонов вручил часы от имени командующего Северным флотом самому опытному капитану среди команд - Илье Чакириди. Аналогичные подарки также были вручены и самым юным участникам КВН в погонах - Александру Минкину и Даниелю Ырсалиеву.

По итогам двух конкурсов места разделились следующим образом: 3-е место - команда «Золото, а не дети» филиала Нахимовского военно-морского училища в городе Калининграде; 2-е место - команда «Люди в чёрном» Казанского суворовского военного училища; 1-е место - команда «Полярные нахимовцы» филиала Нахимовского военно-морского училища в городе Мурманске.

Следующие игры Клуба весёлых и находчивых среди команд довузовских образовательных организаций Минобороны РФ состоятся в Твери, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12443246@egNews