В Мурманске состоялась очная сессия областной школы волонтёров

Более 40 обучающихся из Мурманска, Апатитов, Заозерска, Ловозерского района и Ковдорского муниципального округа приняли участие в очной сессии по программе «Областная школа волонтёров». Сессия состоялась в центре дополнительного образования «Лапландия» при строгом соблюдении действующих в регионе противоэпидемических норм.

Для участников были организованы практические и тренинговые площадки. На практической площадке по проектной деятельности «Благотворительность и волонтёрство» под руководством модератора из Регионального центра добровольчества ребята обсудили, чем отличается волонтёрство от добровольчества, и смогли поработать над социальными проектами по темам: «Помощь бездомным животным», «Помощь пожилым людям и людям с ОВЗ», «Изменение образа жизни: привычки и питание».

Площадки «Навыки бесконфликтного общения» и «Развитие лидерских качеств» провели педагоги-психологи Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Тренинги были направлены на формирование необходимых компетенций и качеств волонтёра.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, областная школа волонтёров – это открытая обучающая площадка для всех, кто хочет реализовать свои идеи, повысить личностный потенциал и научиться правильно помогать обществу. Реализация проекта осуществляется в течение всего календарного года в рамках очных и заочных сессий. Отличительной особенностью очных сессий является обучение в формате «равный – равному», когда участники проекта в режиме живого диалога делятся лучшими практиками добровольческой деятельности.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/436383/#&gid=1&pid=1