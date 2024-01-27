В Мурманске состоялась очная сессия с предпринимателями города и заинтересованными в развитии сферы туризма мурманчанами

Председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев представил участникам встречи план развития туризма в городе Мурманске.

Мероприятия и инструменты в плане направлены на развитие инфраструктуры, привлечение кадров, развитие маршрутов и туристических продуктов, маркетинг и продвижение, а также формирование календаря событийных мероприятий «51 событие», на которых ждут туристов.

Как сообщает администрация города Мурманска, далее состоялось обсуждение презентации, предприниматели поделились мнением о плане, высказывали предложения и поговорили о том, что является главным туристическим преимуществом Мурманска.

— С прошлого года мы ведём большую работу по планированию и объединению усилий с муниципалитетами в разрезе туризма. На уровне каждого муниципалитета мы определяем, что является уникальным торговым предложением для туриста, каков сценарий поведения гостя в конкретном муниципалитете. Мурманск сегодня испытывает период роста. И сегодня важно не просто обслуживать поток, но и создавать условия для более длительного, более комфортного пребывания гостей Мурманской области, — рассказал Александр Елисеев.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26585&page=1