В Мурманске состоялась передача автомобиля с ручным управлением «Москвич 3» участнику СВО

Заместитель руководителя филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Мурманской области Наталья Антонова передала ключи участнику специальной военной операции гвардии младшему лейтенанту Константину Воронову.

- Для нас большая честь вручать сегодня ключи от нового автомобиля еще одному участнику СВО. Мы надеемся, что автомобиль сделает вашу жизнь более комфортной и удобной, - обратилась к герою Наталья.

Как сообщают журналисты газеты «На страже Заполярья», за «ленточкой» воин оказался с первых дней проведения специальной военной операции. Он выполнял боевые задачи в составе разведгруппы. В ходе одного из боёв гвардии младший лейтенант получил тяжёлое ранение. На груди защитника орден Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени с мечами, медали «За отвагу» и Жукова.

Сейчас Константин продолжает службу в Вооружённых Силах России и ведёт активный образ жизни. Полученный автомобиль, для водителя с двадцатилетним стажем, станет отличным способом передвижения до места службы.

- Теперь гораздо удобнее добираться до службы. Мы очень любим отдыхать на природе и у нас вновь появилась такая возможность. Планирую поехать на данном автомобиле в отпуск, давно мечтал об этом, - поделился своими планами боец.

Ранее такие же автомобили получили трое военнослужащих.

