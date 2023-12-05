В Мурманске состоялась передача муниципальным образованиям региона 12 новых школьных автобусов, приобретенных в рамках реализации стратегического плана «На Севере – жить»

Ключи от новых автобусов представителям муниципальных образований вручил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В Кольском Заполярье продолжается системная работа, направленная на обеспечение безопасности при организованных перевозках детей. Одним из важнейших направлений работы является обновление автопарка школьных автобусов. Сегодня, на площадке перед областным центром образования «Лапландия», ключи от новых автобусов вместимостью от 10 до 31 места получили представители администраций 5 муниципальных образований – Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, ЗАТО г. Заозерск и Печенгского округа.

Андрей Чибис отметил, что всего за четыре года закуплено 76 школьных автобусов, в том числе 21 автобус – в 2023 году. Девять автобусов закупили в первой половине текущего года за счет средств федерального бюджета. Еще двенадцать – в конце года.

«Нам удалось в значительной степени удовлетворить потребность в новых автобусах, однако мы будет постепенно выводить из эксплуатации транспорт, который был закуплен несколько лет назад, и регулярно обновлять автопарк. Хочу поблагодарить Правительство РФ и Президента Владимира Путина за помощь нашему региону, особенно в части закупки школьных автобусов, благодаря которым перевозки детей становятся удобными и безопасными», – отметил глава региона.

Переданные автобусы соответствует современным требованиям – они оснащены тахографами, спутниковой навигацией ГЛОНАСС, маячками желтого или оранжевого цветов.

«В рамках стратегического плана «На Севере – жить» ежегодно обновляется парк школьных автобусов. В этом году в образовательные учреждения поступило рекордное количество автобусов – 21. Сегодня новый транспорт впервые получил Мурманск. Муниципальные образования могут самостоятельно заявлять о необходимости поставить новые школьные автобусы, чтобы создать комфортные условия для передвижения детей не только к местам обучения, но и на различные мероприятия. Эта работа не заканчивается, и уже в следующем году мы продолжим принимать заявки на новый транспорт для школ региона», – рассказала министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, проводимая работа обеспечивает соответствие всех автобусов требованиям к транспортным средствам для перевозки детей, а также расширяет возможности их использования: повышает доступность образовательных и культурных мероприятий, в том числе для школ, расположенных в отдаленных населенных пунктах.

Фото: https://gov-murman.ru