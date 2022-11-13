В Мурманске состоялась первая отправка новобранцев в войска в рамках осенней призывной компании 2022 года

Из военного комиссариата Мурманской области отправлена первая команда из 30 призывников для прохождения службы в Вооруженных силах Российской Федерации. Данная команда убыла в одну из войсковых частей Западного военного округа.

Все призывники обеспечиваются банковскими и персональными электронными картами, комплектом формы одежды, а также средствами личной гигиены.

Осенний призыв проводится в четырёх субъектах Российской Федерации, где дислоцированы войска и силы Северного флота, – в Мурманской и Архангельской областях, Республике Коми и Ненецком автономном округе и продлится до 31 декабря текущего года.

Как сообщает пресс-служба СФ, в рамках осенней призывной компании часть молодого пополнения также отправится служить в воинские части Северного флота – в части объединения ВВС и ПВО, в части береговых войск и на ряд надводных кораблей флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12445081@egNews