В Мурманске состоялась первая отраслевая стратсессия «Малый бизнес – большие перспективы Арктики»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в Мурманске состоялась первая отраслевая стратегическая сессия по формированию нового плана «На Севере – жить!», который определит будущее Кольского Заполярья.

В дискуссии по вопросу формирования нового стратегического плана на ближайшую перспективу приняли участие заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова, профильные министры регионального правительства, представители бизнес-сообществ и общественных организаций региона.

С приветственным словом и докладом мероприятие открыла Ольга Кузнецова, которая рассказала о мерах, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса и агропромышленного комплекса, реализации проектов креативных индустрий.

«За последние пять лет мы направили порядка 1,5 миллиарда рублей на господдержку малого бизнеса. Это очень существенная сумма. В свою очередь регион за 5-летний период получил очень хороший эффект – 9,8 миллиарда рублей в виде налогов от малого бизнеса. Сегодня около 105,5 тысячи человек работает в сфере малого бизнеса и обеспечивает устойчивость экономики, и наше развитие зависит не только от реализации крупных проектов, но и конечно же от МСП. Я рассчитываю, что сегодняшнее мероприятие станет продуктивной дискуссионной площадкой делового и экспертного сообщества, в котором будут определены главные задачи и цели на следующие пять лет, что, безусловно, положительно повлияет в том числе на развитие предпринимательства в регионе», – отметила вице-губернатор.

Помимо ресурсов и решений по национальным проектам, которые у нас есть, стратегический план «На Севере — жить!», инициированный губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, позволяет реализовать в нашей области ещё больше мероприятий, направленных на развитие региона и, в первую очередь, на повышение качества жизни в Заполярье, благосостояние северян и привлечение новых жителей.

Участники отраслевой стратсессии в рамках групповой работы сформировали деловые идеи и актуальные предложения по приоритетным направлениям развития региона в части развития малого бизнеса, креативных индустрий, аквакультуры и сельского хозяйства.

Перед командами стояла задача проработать каждое направление по модели «Матрицы решений» – проанализировать уже достигнутые результаты и предложить конкретные действия, которые помогут достичь поставленных целей и выйти на новый уровень развития. Так, например, участники сессия отметили необходимость формирования образовательной программы по открытию своего дела для школьников и студентов.

«Отмечу, что предприниматели Мурманской области очень активные. Они открыто говорят о том, чего им не хватает, что нужно улучшить. И что очень важно, они думают не только о своём деле, а в целом о развитии всего региона и предлагают инициативы не только в сфере малого бизнеса», – подчеркнула Ольга Кузнецова.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, все идеи и предложения, озвученные предпринимательским сообществом по итогам групповой работы, будут проанализированы с учётом национальных целей и ключевых преимуществ региона. Результаты проделанной работы участниками отраслевой стратсессии будут представлены губернатору Мурманской области Андрею Чибису.