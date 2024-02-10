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Мурманская область. Арктика (16+)10.02.24 10:00

В Мурманске состоялась премьера документального фильма «Книги на русском»

В Мурманске состоялась премьера документального фильма «Книги на русском», созданного Мурманским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».

Кинолента снята в прошлом году во время сбора книг для школьных библиотек Луганской народной республики, в городах и посёлках Мурманской области: в Ловозеро, Кировске, п. Зеленоборский, а также во время экспедиции в Луганск.

Картина рассказывает о мурманских журналистах и участниках акции «Книги на русском. Жители Мурманской области – школьным библиотекам ЛНР», а также о луганчанах и школьниках ЛНР, которые получили книги с Крайнего Севера.  За два с половиной месяца жители Мурманской области собрали для ребят из Луганска 18 тысяч книг. Авторами фильма выступила группа журналистов, которые стали инициаторами благотворительной акции.  Съемки велись в прошлом году во время сбора книг в городах и поселках Мурманской области, а также во время экспедиции в Луганск.  

–  Акция по сбору литературы для школьных библиотек новых регионов России, пожалуй, никого из нас не оставила равнодушным, – отметил спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, приветствуя зрителей и авторов картины. – Участниками этого без преувеличения доброго дела стали северяне разного возраста и профессий. И эта акция, убеждён, нас сблизила. Для нас, так же как и для жителей новых регионов России, она оказалась очень важна – поскольку мы почувствовали духовное родство и единство. Книги на русском – неотъемлемая часть нашей общей культуры, которую не отнять.

«Фильм «Книги на русском – это фильм про нас с вами, про жителей Мурманской области, которые откликнулись на призыв регионального отделения Союза журналистов и собрали 18 тысяч книг для детских библиотек Луганска. Это фильм о том, что нас всех объединяет – русский язык! Огромное спасибо авторам проекта и всем, кто в нем участвовал. Надеемся на его продолжение!», – прокомментировал директор ГОБУМП «Региональный центр развития добровольчества и поддержки молодёжных движений» Леонид Мостовой.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, презентация фильма состоялась в кинотеатре «Мираж Синема». Перед началом мероприятия в фойе кинотеатра состоялась фотовыставка «Книги на русском», рассказывающая о том, как проходили сбор книг и съёмки фильма.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

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Последние комментарии

Кузьма П.
09.02.24 10:32
А из каких средств это поощрение будет осуществляться? Надо, чтобы эти деньги брались из суммы штрафов нарушителей ПДД.
Комментарий к новости:5 тысяч рублей – за сообщившие в полицию достоверной информации о фактах управления транспортным средством лицами в состоянии опьянения
51Xelfr
01.02.24 11:54
Было бы хорошо, если бы журналисты сообщили, а за счёт кого этот рост произошёл: постарались мигранты или уменьшающееся местное население плодиться стало, реагируя на поддержку семей.
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Алексей
01.02.24 07:00
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