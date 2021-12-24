В Мурманске состоялась премьера фильма о семейных ценностях, снятого при поддержке АО «ММТП»

В Мурманске на большом экране состоялась премьера короткометражного фильма «Мой Север» - дипломной работы мурманчанки, студентки режиссерского факультета Московского государственного института культуры Юлии Крыловой. Производство фильма осуществлялось за счёт гранта губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, а также получило поддержку со стороны АО «Мурманский морской торговый порт».

«Мой Север» - это история о семье, о ценностях, которые есть в жизни каждого человека, и о том, что все можно спасти, опираясь на себя. Если ты идешь к цели, то твое желание может сделать многое», - сказала Юлия Крылова.

Съёмки проходили в Терибирке, Мишуково, Мурманске. Они заняли четыре смены - каждая по 12 часов. На съёмочной площадке было занято порядка 15 человек, а всего над проектом трудилось более 20. В том числе, работники Мурманского морского торгового порта.

«От всего сердца хочу поздравить молодого режиссёра Юлию Крылову. Её проект «Мой север» - один из победителей конкурса грантов губернатора Мурманской области на поддержку кинопроектов молодежи этого года. Это достойная работа, в которой виден взлёт северного кинематографа», - сказала министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

«Мы рады тому, что Мурманский морской торговый порт оказал помощь в этой совместной работе для того, чтобы фильм «Мой Север» нашёл своего зрителя. Для нас было важно, что он рассказывает о семейных ценностях, позитивный и посвящен Мурманску и Мурманской области. Это хорошее сочетание», - направил свои поздравления съемочной группе исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457247351%2Fwall-149919532_2312