В Мурманске состоялась премьера спектакля «Классика Победы. Память Поколений» «Движения Первых»

На сцене Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова состоялась торжественная премьера спектакля «Классика Победы. Память Поколений». Масштабная постановка организована в рамках Фестиваля патриотической постановки флагманского проекта «Движения Первых» «Школьная классика».

На протяжении двух месяцев 70 юных артистов из различных муниципальных образований Мурманской области и воспитанников Детской театральной школы города Мурманска репетировали, вживались в роли, осмысливали судьбы героев, чтобы создать пронзительную постановку о Великой Отечественной войне. Все участники прошли отбор на конкурсной основе. Режиссёром-постановщиком выступила педагог Детской театральной школы города Мурманска Марина Кузнецова.

Особенностью спектакля стала его документальная основа. В сценарий вошли реальные события и воспоминания ветеранов, собранные активистами «Движения Первых», а также записи из дневника Володи Локтева – 15-летнего школьника из Мурманска, чьи свидетельства стали летописью жизни города в годы Великой Отечественной войны. Особое место в постановке заняли воспоминания о массированных бомбардировках Мурманска в 1942 году, когда город был практически полностью разрушен.

«Это не просто спектакль – это живая память поколений. Ребята проделали огромную исследовательскую работу, чтобы донести до зрителей правду о войне через судьбы реальных людей. Каждая история в этой постановке – это отголосок той страшной войны, который мы обязаны сохранить для будущих поколений», – отметил председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Мурманской области Никита Тихомиров.

Премьерный показ собрал представителей разных поколений: школьников и студентов, ветеранов и их семьи, военнослужащих и сотрудников силовых структур, участников специальной военной операции и их семей, представителей органов исполнительной власти, общественных организаций.

«Спектакль заставил меня по-настоящему почувствовать, что пережили наши прадеды. Когда играли артисты, такие же школьники, как и я, то у меня мурашки по коже бежали. Теперь я точно знаю: память о войне — это не просто даты в учебнике, а судьбы реальных людей», – поделилась впечатлениями после спектакля школьница Юлия Цветкова из Снежногорска.

Организаторами мероприятия в регионе выступили «Движение Первых» при поддержке Детской театральной школы города Мурманска и Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/