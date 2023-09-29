В Мурманске состоялась пресс-конференция по итогам выступления команды региона во Всероссийских спортивных играх благоверного великого князя Александра Невского

27 сентября в административно-спортивном комплексе Долины Уюта состоялась пресс-конференция, посвящённая результатам выступления спортивной сборной команды Мурманской области в I Всероссийских спортивных играх благоверного великого князя Александра Невского.

На пресс-конференции присутствовали министр спорта Мурманской области Светлана Наумова, сопровождающий команду настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Кандалакши, иерей Валентин Маснев, директор Центра спортивной подготовки Александр Зубко, тренер «Центра патриотического воспитания «Юная гвардия»» Юрий Кирюхин, а также спортсмены и их родители.

Светлана Наумова поблагодарила ребят за то, что они достойно представили нашу область на соревнованиях, а также их родителей за вклад в своих детей.

«Несмотря на большие объёмы в школьной программе, вы находите время заниматься спортом, вырабатываете спортивный характер. Вы выбрали командный вид спорта, и эти навыки будут помогать вам в будущем», - подчеркнула министр спорта региона.

«Для меня каждый день - это новый опыт. Волнение проходит, когда нужно выполнять поставленную задачу. С тобой живые люди, которым необходима помощь, участие и взаимодействие. В такие моменты не думаешь о трудностях, которые предстают перед тобой, а смотришь на проблему, молишься и решаешь. Господь всегда помогает нам!», - отметил Валентин Маснев.

Представители команды рассказали о своих достижениях. Важно отметить, что соревнования принесли спортсменам серебряные медали в мини-футболе. Спортсмены с честью представили свой родной край, чем подтвердили свой профессионализм и долгие тренировки. Тренер юных футболистов выразил свою гордость спортсменами и отметил, что его воспитанники были хорошо подготовлены к этим соревнованиям и старались добиться максимальных результатов.

«Очень запомнилось масштабное открытие турнира. Каждый регион представляли хорошо и все команды были наравне», - поделился своим впечатлением капитан футбольной команды Макар Лямке.

В ходе конференции были высказаны благодарности организаторам, главе региона Андрею Чибису, а также владыке Митрофану, который открывал турнир.

Напомним, что с 12 по 16 сентября в Кемерово по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялись I Всероссийские спортивные игры благоверного великого князя Александра Невского.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в играх приняли участие более 600 спортсменов 12-14 лет из более чем 40 субъектов Российской Федерации. Кольское Заполярье представляла сборная команда из 16 участников, среди которых юноши и девушки 2009-2010 годов рождения из Мурманска, Апатитов, Мончегорска и Кольского района, а также тренеров, руководителей и других специалистов. Спортсмены региона приняли участие в соревнованиях по футболу, баскетболу, а также в сдаче нормативов ВФСК «ГТО».

Фото: https://gov-murman.ru