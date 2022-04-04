В Мурманске состоялась презентация отчёта экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну»

В Мурманской областной научной библиотеке состоялась презентация отчёта Комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну».

Научный руководитель проекта начальник отдела по исследованию Арктики гидрографической службы Северного флота капитан 1 ранга Алексей Корнис и председатель Мурманского областного отделения РГО Денис Моисеев рассказали о проведенной работе и представили посвященное экспедиции издание. В нём содержится подробный отчёт об экспедиционных этапах, проведенных в 2021 году. В издании использованы практически все материалы, полученные в ходе Комплексной экспедиции, некоторые из них публикуются впервые. Тираж издания составил 500 экземпляров.

«В нём огромное количество интересных фактов как с точки зрения работ по поиску, так и сопутствующих им работ исторического характера – различного рода боевые приказы, отчёты, исторические расследования», - отметил капитан 1 ранга Алексей Корнис, представляя издание.

Научный руководитель Комплексной экспедиции также рассказал, что столь масштабных экспедиций в истории отечественного Военно-морского флота ещё не проводилось. В работе приняло участие 12 кораблей и судов поисково-спасательного обеспечения. Всего во время экспедиции было обнаружено четыре боевых корабля – предположительно советские сторожевые корабли «Пассат» и «Туман», британские эсминец «Матабеле» и корвет «Блюбелл», 12 судов, в том числе погибший в 2020 году траулер «Онега», два самолёта – А-20 «Бостон» и И-153 «Чайка», три донных мины; подтверждено и уточнено местоположение 20 других кораблей и судов, среди которых советские подводные лодки К-2 и Д-3, немецкие подводные лодки U-307, U-286 и U-387. В ходе экспедиции проводилась большая работа в интересах картосоставления. В результате, только гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» выполнило съёмку рельефа дна на площади около 3 тысячи кв. км.

Председатель Мурманского областного отделения РГО Денис Моисеев отметил, что в этом году проект «Помни войну» участвует в «Хрустальном компасе» - первой премии в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России. Он призвал всех желающих отдать свои голоса за совместный проект Северного флота и РГО.

Как сообщает пресс-служба СФ, издания с благодарственной надписью командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева были переданы Мурманской областной научной библиотеке, Мурманскому областному отделению РГО и представителям Мурманского тралового флота. Подписанные экземпляры отчёта Комплексной экспедиции «Помни войну» будут вручены научным консультантам проекта – историкам Мирославу Морозову, Андрею Кузнецову и Игорю Борисенко.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12415992@egNews