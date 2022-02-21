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Мурманская область. Арктика (16+)21.02.22 16:30

В Мурманске состоялась презентация программы конференции «Звезда Севера»

Руководитель регионального Единого волонтёрского центра Евгения Чибис представила главам женсоветов Мурманской области программу конференции «Звезда Севера». Встреча прошла в Центре управления регионом. Участие в ней приняли представительницы женсоветов Североморска, Гаджиево, Заозерска, Видяево, Полярного, Печенги, Спутника. В режиме ВКС к обсуждению присоединилась депутат Государственной Думы РФ, член комитета Госдумы по обороне Татьяна Кусайко.

Напомним, конференция «Звезда Севера» проводится с 2020 года. Ее главная цель – содействие самореализации женщин, живущих в закрытых военных городах Мурманской области. В этом году конференции пройдут 26 февраля в Гаджиево и 27 февраля в Североморске. Партнером мероприятия выступает Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

На встрече с главами женсоветов Мурманской области Евгения Чибис подробно рассказала о спикерах и темах, которые будут представлены на площадках конференции. Это лекции по тайм-менеджменту, здоровью, психологии отношений, профориентации подростков и особенностях ЕГЭ и ОГЭ, волонтерству, искусству мобильной фотографии. В числе спикеров конференции – художник-фотограф Государственного Эрмитажа Юрий Молодковец, директор центра занятости «Моя карьера» и автор ряда уникальных методик в сфере построения волонтерских сообществ Ирина Швец. Специальный гость конференции – проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «СЕНЕЖ», член совета Евразийского женского форума при Совете Федерации и координатор программы «Женщина-лидер» Мария Афонина.

Участниц также ждет кулинарный мастер-класс от бренд-шефа MIELE и WEBER Дмитрия Цеха (г.Екатеринбург), а по окончании лекций запланирована концертная программа. В Гаджиево перед участницами конференции выступит группа «Колотый лед», в Североморске – кавер-группа «WAKA BAND».

«Программа насыщенная, мы запланировали проведение 12 лекций, в конференции участвуют 15 спикеров из Мурманска, Москвы, Петербурга и Екатеринбурга. Мы надеемся, что инициативы и ценности, которые мы транслируем на конференции «Звезда Севера», которые близки нашему сердцу и нашему духу, вы будете продвигать в ваших городах. Нам очень важно, чтобы представительницы женсоветов становились лидерами мнений на своих территориях. Нам подвластно все, если мы движемся к цели и стремимся менять мир вокруг себя», - подчеркнула Евгения Чибис, обращаясь к участницам встречи.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, все лекции конференции будут доступны в онлайн-трансляции на официальном YouTube-канале «Звезда Севера» и в группах конференции в социальных сетях @zvezdasevera_official.

 

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440700/#&gid=1&pid=4

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