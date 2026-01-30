КАК ПРАВИЛЬНО ВЗЯТЬ ЗАЙМ: 7 ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВПочти у самой вершины Земли: дрейфующая станция СП-42 продолжает работу в Арктике
Мурманская область. Арктика (16+)

В Мурманске состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с генеральным консулом Республики Беларусь в Санкт-Петербурге Николаем Рогожником

Стороны обсудили текущее состояние и новые направления партнёрства в торгово-экономической и логистической сферах.

Особое внимание - проработке совместного проекта по созданию многофункционального терминала для перевалки грузов, который откроет новые возможности для транспортировки по Трансарктическому транспортному коридору и Севморпути.

«Республика Беларусь - надёжный партнёр и настоящий друг для Кольского Заполярья. Идёт активное взаимодействие в экономике и социальной сфере. Кроме того, белорусская техника и оборудование – «БЕЛАЗ», «МАЗ», «Амкодор» – широко востребованы в горнопромышленном комплексе, коммунальных службах и транспортной отрасли Мурманской области»,– отметил глава региона.

Генеральный консул Николай Рогожник подчеркнул высокий уровень торговых отношений, отметив наличие значительных резервов для его наращивания.

«В 2025 году уровень наших торговых отношений достаточно высокий, но при этом есть и резервы для роста, включая новые торговые проекты, фундаментальное сотрудничество и восстановление. Поэтому я хотел бы обсудить возможность вашего визита в Республику Беларусь в следующем году. Уверен, мы сможем наметить новые перспективы», – сказал Николай Рогожник.

Андрей Чибис поблагодарил белорусскую сторону за тесное взаимодействие, в том числе в сфере подготовки квалифицированных кадров. Губернатор акцентировал, что в текущей международной обстановке укрепление партнёрских связей с проверенными союзниками имеет особое значение.

 

 

