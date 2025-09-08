Будем здоровы! В Мурманской области началась вакцинация от сезонного гриппаПуть в порт приписки: Балтийский завод ОСК завершил обслуживание атомного ледокола «Арктика»
Мурманская область. Арктика (16+)08.09.25 22:10

В Мурманске состоялась рабочая встреча губернатора с активом регионального штаба ОНФ

Сегодня в Мурманске губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу с активом регионального штаба Общероссийского общественного движения «Народный фронт». В мероприятии также приняли участие руководитель регионального отделения Народного фронта Максим Сахневич, депутат Государственной Думы РФ Татьяна Кусайко и представители профильных ведомств.

«Народный фронт играет ключевую роль в решении самых актуальных вопросов региона. Для нас нет закрытых тем — мы готовы обсуждать всё, что волнует жителей. Особенно ценно, что Народный фронт объединяет представителей разных отраслей, что позволяет комплексно подходить к решению проблем. Сегодня как никогда важна наша совместная работа по поддержке наших защитников, участников специальной военной операции и их семей. Это наш общий долг и ответственность», — подчеркнул Андрей Чибис.

Также в ходе встречи глава Мурманской области вручил почётный знак «СВОих не бросаем» девяти наиболее отличившимся активистам движения, а также благодарственные письма одиннадцати представителям организации.

Затем руководитель регионального отделения Народного фронта Максим Сахневич вручил нагрудный знак «Народный фронт. Всё для Победы!» одиннадцати активистам движения.

«Благодаря совместной работе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом удалось решить многие сложные вопросы — от реновации ЗАТО до строительства онкодиспансера. Когда муниципалитеты не могут справиться, обращаемся к Андрею Владимировичу, и вместе находим решение. Важно, какое внимание команда правительства уделяет поддержке участников СВО. Я 16 раз был в зоне спецоперации с доставкой гуманитарного грузов: чувствуется реальная поддержка Мурманской области на передовой. Без объединяющего лидера, способного консолидировать усилия, этого бы не было», — отметил руководитель отделения Народного фронта.

В рамках диалога с участниками встречи обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития Мурманской области, а также перспективы взаимодействия региональных властей с общественными организациями в реализации президентских нацпроектов.

Так, представители Народного фронта предложили разработать программу системной поддержки семей, дети которых занимаются профессиональным спортом. Губернатор поручил Министерству спорта региона проработать этот вопрос.

Также была поднята проблема содержания детских игровых площадок. Активисты обратили внимание на необходимость усиления контроля за благоустройством и обслуживанием объектов. Андрей Чибис дал поручение проанализировать ситуацию и принять соответствующие меры.

Отдельное внимание уделено судьбе мурманского «Дома врача» на Театральном бульваре. Руководитель регионального отделения Максим Сахневич предложил включить объект в краткосрочный план капитального ремонта и рассмотреть возможность включения в туристические маршруты. Губернатор поддержал инициативу и поручил проработать вопрос с Фондом капитального ремонта.

На встрече также присутствовали участник проекта «Время героев» Роман Олешкин и участники регионального проекта «Герои Севера». Они проходят стажировку в правительстве Мурманской области.

В завершение мероприятия губернатор поблагодарил активистов Народного фронта за активную гражданскую позицию и конструктивное взаимодействие с органами власти в решении важных для региона задач. Андрей Чибис отдельно отметил значительный вклад организации в мониторинг исполнения указов и поручений Президента России Владимира Путина на территории Мурманской области.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553067/#&gid=1&pid=7

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

