В Мурманске состоялась рабочее совещание министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и губернатора региона Андрея Чибиса с представителями региональной системы здравоохранения

До этого глава федерального Минздрава осмотрел ряд медицинских учреждений региона. Михаил Мурашко высоко оценил итоги работы регионального Минздрава по выполнению запланированных мероприятий.

Глава федерального ведомства отметил, что в рамках нацпроекта на поддержку региона выделено более 600 миллионов рублей. Выделены и дополнительные средства по системе обязательного медицинского страхования – почти 7% рост.

«В рамках реализации национальных проектов основная задача – исполнение в срок согласованных планов. Регион в рамках модернизации первичного звена получил в предыдущий период более 3,5 миллиарда рублей. Все реализовано в срок. Построены два объекта, большое количество быстровозводимых конструкций, ФАПов. Закуплено оборудование, более 120 автомобилей. Сегодня все это работает, можно убедиться в том, что действительно изменения видят люди. Идёт капитальный ремонт больницы в Североморске, федеральное финансирование большого объема, и на закупку оборудования. Мы держим на контроле, это поручение президента. Стартовали новые проекты по модернизации первичного звена, в рамках, в том числе подготовки к проекту по созданию современной инфраструктуры для оказания экстренной помощи. В следующем году будет финансирование по данному вопросу. Плюс национальный проект «Семья». В рамках него в этом году также получено оборудование для оснащения перинатального центра, покупки оборудования для детских больниц. Все реализуется в срок. Видим, что сейчас ускорились темпы по строительству онкологического диспансера. Его нужно завершить в этом году обязательно, долгожданный объект, чтобы пациенты получили комфортные условия. Установить оборудование, мебель. Персонал подготовленный, технологии самые современные», – сказал Михаил Мурашко.

Глава федерального Минздрава также отметил, что в регионе продолжается информатизация здравоохранения, внедряются технологии по повышению производительности труда. В том числе – региональная единая информационная система. В области реализуется федеральный проект дистанционного мониторинга артериального давления, в рамках народной программы «Единой России» идет поддержка лекарственного обеспечения. Работает ранняя диагностика сахарного диабета второго типа, диагностика наследственных заболеваний.

«Реализовано все, что погружено в программу госгарантий, и специальные тесты, и вопросы долголетия и здорового образа жизни. Важна и вовлеченность пациента в заботу о собственном здоровье. Я хочу поблагодарить губернатора и за то, что в Мурманской области произошло серьезное изменение в городской среде. В рамках программы, которая реализуется – «На Севере – жить!» – большое внимание уделяется спорту и активности. И для жителей Севера это важный компонент для поддержания собственного здоровья. И сегодня в выходной день мы видим, что большое количество людей на пеших маршрутах, активности на природе, на свежем воздухе», – сказал министр здравоохранения РФ.

В целом в регионе Михаил Мурашко отметил рост количества медиков фактически в каждой медицинской организации, в том числе и по сложным направлениям, в которых исторически был наиболее выражен кадровый дефицит. По словам Михаила Мурашко, заслуга региона в том, что переломлен тренд – по привлечению специалистов есть положительное сальдо.

«Всегда была в Мурманской области проблема кадровая. И большая заслуга региона в том, что сегодня она действительно переломлена, и мы видим рост количества врачей фактически в каждой медицинской организации. В том числе в направлениях сложных, где всегда были выражены кадровые дефициты, они сегодня в большинстве сфер решены. Кроме того, с этого года стартует проект, внесены изменения в федеральный закон о наставничестве. Это работа со студентами, чтобы каждый из них понимал, куда дальше идти. Плюс важно финансировать поддержку наставников за работу с молодыми медиками», – прокомментировал Михаил Мурашко.

Губернатор Андрей Чибис поблагодарил министра и команду ведомства за активное плодотворное взаимодействие и методологическую поддержку в развитии региональной системы здравоохранения. Глава региона подчеркнул, что главное – оценка людей, которые видят позитивные изменения в медицине, а также работа с кадрами.

«Министерство здравоохранения России активно помогает. В том числе, благодаря этому, сейчас достраивается корпус онкодиспансера, выделен огромный федеральный ресурс на реконструкцию больницы в Североморске – президент поддержал нашу просьбу. Большое количество объектов отремонтированы в рамках национальных проектов, мы видим и изменения в поликлиниках. Но самое главное – что фиксируем рост в два раза уровня удовлетворенности пациентов, показатель рассчитан по методике Минздрава. Это самая важная оценка. Главная задача, которую себе ставим – это, прежде всего, борьба за кадры. Для этого, в том числе реализуем проект «Курс на Север», вводим меры поддержки, чтобы удерживать своих медиков, учим их в регионе – первый выпуск уже был в университете, привлекаем сюда коллег из других регионов. И тренд удалось переломить – мы получили положительное сальдо. Кроме того, работаем по повышению эффективности, завершаем процедуры внутри больниц, чтобы каждый, кому нужно получить необходимую медицинскую помощь, получал ее достаточно быстро. Набор мер, которые действуют, в том числе при поддержке федерального министерства, поможет эту задачу выполнить», – подчеркнул Андрей Чибис.

Также в ходе совещания состоялась церемония награждения отличившихся сотрудников сферы здравоохранения. Михаил Мурашко вручил им почётные грамоты и благодарности федерального Минздрава, губернатор Андрей Чибис – соответствующие региональные награды.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569113/#&gid=1&pid=1