В Мурманске состоялась «торговая конференция» с КНР

В рамках подписанного протокола о намерениях установления побратимских связей между городом Мурманском и городом Ляньюньган (КНР) состоялась видеоконференция, посвящённая налаживанию торговых связей с Китайской Народной Республикой.

С приветственными словами выступили заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Наталья Полуянова, заместитель главы города Мурманска Андрей Костин, заместитель Мэра Народного правительства города Ляньюньган У Ганъюй, начальник отдела по связи и сотрудничеству генерального консульства Китайской Народной Республики в г. Санкт-Петербурге Чжао Вэй, заместитель начальника Управления коммерции г. Ляньюньган Сун Цзинь, генеральный директор АНО «Бизнес 51» Анастасия Тютина и президент Союза «Торгово-промышленная палата Мурманской области»/Северная/ Татьяна Русскова.

Участие в онлайн-встрече приняли представители бизнес-сообщества обеих сторон. Мурманчане узнали о деятельности компании «Чжуцзянская стальная труба», «NEWNEW SHIPPING», Цзянсуской компании по управлению цепочкой поставок «Цзиньдоуюнь (магическое облако)», а также Цзянсуской компании по управлению цепочной поставок свежих морепродуктов. С российской стороны была представлена работа компании по переработке морепродуктов «Баренцморепродукт», компании по переработке дикоросов Кольского полуострова «Вкус Севера» и ООО «Ловозерский ГОК».

