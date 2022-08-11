В Мурманске состоялась торжественная церемония открытия I Чемпионата профессионального мастерства по северным профессиям

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в конгресс-отеле «Меридиан» Мурманска состоялась торжественная церемония открытия I Чемпионата профессионального мастерства по северным профессиям.

Организаторами чемпионата выступают Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ и правительство Мурманской области. Соревнование профессионального мастерства проходит в рамках председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021–2023 годах.

Перед участниками профессиональных состязаний и экспертами выступил этнический ансамбль «DrumTamTam». Затем состоялся парад флагов – волонтёры по очереди вынесли флаги 9 Арктических регионов, а также флаг чемпионата.

С приветственным словом к молодёжи обратился министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Руководство нашей страны придаёт огромное значение развитию Арктических территорий России. Это не только наше прошлое и настоящее, но и наше будущее. То, каким оно будет, зависит от людей, которые сегодня живут и трудятся на севере. Современная Арктика – это уникальный развивающийся регион с широкими возможностями для самореализации в различных сферах. Калейдоскоп профессий, в которых предстоит проявить себя участникам соревнований, показывает, насколько многогранна и интересна эта территория нашей страны. Желаю всем уверенных побед в чемпионате и успехов в дальнейшем профессиональном развитии», — сказал глава ведомства.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что для Мурманской области большая честь принимать I Чемпионат профессионального мастерства по северным профессиям.

«Сила Севера – в людях. Я вижу, что здесь собрались настоящие северяне. Очень хочется, чтобы вы не только показали высокие профессиональные результаты, но и подружились между собой, продолжили общение, вместе взрослели и делали наш Север, российскую Арктику и всю нашу великую страну сильнее и мощнее», — подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в соревнованиях, которые продлятся с 10 по 14 августа, примут участие 80 конкурсантов в возрасте от 16 до 22 лет, представляющие профессиональные образовательные организации из 9 регионов Арктической зоны Российской Федерации: Мурманскую и Архангельскую области, Республики Карелия, Коми, Саха (Якутия), Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Чукотский автономные округа, а также Красноярский край. Их работу оценят сертифицированные эксперты Агентства развития навыков и профессий.

Программа чемпионата включает соревнования по 15 компетенциям, выбранных с учетом специфических знаний и навыков, необходимых для работы в регионах Арктической зоны, в том числе «Эксплуатация судов водного транспорта», «Геопространственные технологии», «Животновод (оленевод)». В связи с устойчивым ростом интереса к арктическому туризму, культуре и традициям Крайнего Севера конкурсанты также продемонстрируют мастерство в таких направлениях как «Народные промыслы коренных народов Арктики», «Национальная кухня», «Резьба по дереву и кости». В чемпионатной линейке присутствуют и стандартные для всех отраслей и регионов компетенции — «Сетевое и системное администрирование», «Сварочные работы», «Электромонтаж».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/