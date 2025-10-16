В Мурманске состоялась торжественная церемония открытия конкурса «Храмы России»

В мероприятии приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, депутат Думы Михаил Белошеев, министр образования и науки Диана Кузнецова, представители областного комитета по молодёжной политике, регионального отделения Союза писателей России, Мурманской епархии, общественных организаций, школьники.

Сергей Дубовой отметил, что конкурс «Храмы России», который проводится в Мурманской области с 1992 года, стал одним из знаковых событий в культурной жизни нашего региона.

- Время показало, что конкурс нужен, востребован и интересен, как для начинающих авторов, делающих свои первые шаги в литературе и публицистике, так и для тех, кто всей душой любит родной край, интересуется его историей, - подчеркнул спикер. – Он дарит участникам возможность стать настоящими исследователями и творцами, заглянуть вглубь времен, вчитаться в пожелтевшие страницы исторических документов, пройти по местам, хранящим память поколений, и рассказать об этом в своих работах. Уверен: члены жюри будут, как всегда, беспристрастными и справедливыми. А мы будем рады вновь принять победителей и лауреатов конкурса на церемонии награждения в стенах регионального парламента.

Председатель оргкомитета конкурса, депутат Думы Михаил Белошеев отметил, что одной из причин успеха творческого смотра стало то, что он проводится при тесном взаимодействии регионального парламента, областного правительства, регионального отделения Союза писателей России и Мурманской епархии.

- С каждым годом конкурс прирастает новыми друзьями – людьми, для которых важны его основные цели и задачи – сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание молодёжи, - сказал парламентарий. – В этом году к нам присоединились Мурманская городская общественная организации ветеранов войны и труда и региональное отделение «Российский фонд мира».

Депутат отметил, что особая ценность конкурса заключается в том, что он не ограничивается только творческой составляющей. Так, в этом году для лауреатов и победителей была организована тематическая смена в центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!», а также они приняли участие в традиционном экскурсионно-просветительском выезде по памятным местам Кольского края.

- Участники конкурса побывали в Долине Славы, на месте, где приняла свой первый бой знаменитая Полярная дивизия, посетили Трифонов-Печенгский монастырь. У всех остались самые позитивные впечатления от экскурсии, - рассказал Михаил Белошеев. – В следующем году наш традиционный выезд планируем дополнить экскурсией по памятным местам Мурманска.

Литературно-историко-краеведческий конкурс «Храмы России» имени Виталия Семеновича Маслова проводится с 1 октября 2025 года по 24 мая 2026 года (с 1 октября 2025 года по 28 февраля 2026 года пройдут школьный и муниципальный этап, с 1 марта 2026 года по 31 марта 2026 года - региональный этап).

Участниками являются обучающиеся 8-11-х классов государственных областных и муниципальных общеобразовательных организаций, студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования. Обучающиеся 5-7-х классов могут принимать участие в конкурсе вне конкурсной программы.

Творческие работы должны соответствовать темам конкурса. Всего таким тем двадцать, они разбиты на три группы: «Отражение событий Великой Отечественной войны в Заполярье в литературе Кольского Севера»; «Город мой широкоплечий...» (к 110-летию города-героя Мурманска); «К юбилейным датам».

Торжественное подведение итогов конкурса запланировано на 24 мая 2026 года.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33252/