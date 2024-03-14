В Мурманске состоялась торжественная церемония открытия первенства России по универсальному бою

В Легкоатлетическом манеже Мурманска состоялась торжественная церемония открытия первенства России по универсальному бою. Впервые столь масштабное мероприятие по данному виду спорта проводится за Полярным кругом.

Эти соревнования собрали на одной площадке лучших спортсменов из 38 регионов страны, в том числе регион новых территорий – Луганская Народная Республика. В двух дисциплинах будут состязаться более 500 участников.

Воспитанники североморского кадетского корпуса выступили с показательным номером с карабинами.

На церемонии открытия присутствующих приветствовала сенатор Российской Федерации от Мурманской области Татьяна Сахарова. «Сегодня здесь собралось огромное количество ребят, участников этого мероприятия. Независимо от географии, где находимся мы, в разных местах нас разделяют километры, спорт нас сегодня объединил», – отметила Татьяна Сахарова.

Министр спорта Мурманской области Светлана Наумова пожелала участникам показать все свои умения и знания. «Дорогие ребята, когда я смотрю на вас, меня всегда охватывает гордость за спорт и за нашу страну. Такие красивые, подтянутые и активные представляют не только свой регион на всероссийских соревнованиях, но и всю нашу страну. Универсальный бой – уникальный вид спорта, комбинированный, и эта комбинация требует от спортсмена много качеств. Я уверена, всеми этими качествами вы обладаете», – подчеркнула Светлана Наумова.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в заключении настоящим подарком для участников, судей и зрителей стало красочное выступление воспитанниц мурманской областной спортивной школы, членов сборной региона по художественной гимнастике Кристины Маховой и Таисии Шкулий с номером «Нежность».

Напомним, соревнования продлятся до 17 марта в дисциплинах «лайт-весовая категория» и «весовая категория».

Фото: https://gov-murman.ru