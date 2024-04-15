В Мурманске состоялась торжественная церемония открытия регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания подростков и молодёжи «ВОИН»

Будущих курсантов, инструкторов учреждения, а также гостей мероприятия приветствовала заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Кольское Заполярье во все времена отличали искренняя любовь к Родине и преданность своему Отечеству. Северяне героически отстаивали рубежи родной земли в годы Великой Отечественной войны, сегодня наши воины проявляют не меньшую отвагу в зоне проведения специальной военной операции. И, безусловно, вопрос патриотического воспитания молодежи сейчас имеет принципиальное значение», – обратилась к присутствующим вице-губернатор.

Елена Дягилева поделилась, что первые филиалы центра «ВОИН» уже заработали в 12 регионах страны по поручению Президента РФ Владимира Путина. Сегодня при всестороннем содействии губернатора Андрея Чибиса приступила к работе и команда регионального отделения в Мурманской области.

«Наши инструкторы прошли многоступенчатую подготовку, они готовы обучать ребят основам воинского дела, помогать им с каждым днём становиться сильнее и, конечно, крепче любить свою страну и свою малую Родину!», – подчеркнула заместитель губернатора.

Напомним, что в январе 2024 года инструкторы новых региональных отделений Центра «ВОИН» начали прохождение профессиональной подготовки в Тюменской области. Наряду с участниками образовательной программы из Волгоградской, Сахалинской областей, Камчатского края, Республики Саха (Якутия), Чувашской Республики, Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей представители нашего региона в течении нескольких месяцев отрабатывали практические навыки по военно-прикладным дисциплинам, а также получали педагогические компетенции на базе Тюменского государственного университета. Возглавил группу заполярных наставников руководитель регионального отделения Алексей Чуфырев.

К поздравлениям юных северян и их наставников с открытием Центра «ВОИН» присоединился заместитель командующего Северным флотом по вооружению Юрий Трипольский. Он отметил высокую значимость учреждения для воспитания нового поколения патриотов, а также своевременности внедрения современного подхода к обучению навыкам тактической медицины, тактической и огневой подготовки, пилотирования беспилотных летательных аппаратов.

Инициатива возродить в стране эффективную систему начальной военной и спортивной подготовки принадлежит заместителю председателя правительства Российской Федерации – полномочному представителю Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу и Первому заместителю руководителя администрации президента Российской Федерации Сергею Кириенко. Идею создать воспитательную среду, которая позволит сформировать патриота нового поколения, была поддержана президентом страны Владимиром Путиным. И сегодня Центр «ВОИН» расширяет географию присутствия: в эти дни стартуют региональные отделения в 10 субъектах Российской Федерации, в том числе в Мурманской области.

Вскоре первые 300 курсантов от 14 до 17 лет приступят к обучению, которое будет вестись на базе образовательных учреждений Мурманска. Им предстоит осваивать азы тактической медицины, инженерной, тактической и огневой подготовки, организации связи и пилотирования беспилотных летательных аппаратов. Как отметила заместитель губернатора Елена Дягилева, важно, что все программы ориентированы, прежде всего, на особенность региона. Так, курсы основ тактической медицины, действий подразделений, поисково-спасательные действий и основ выживания учитывают особенности Крайнего Севера. До конца года планируется организовать подготовку для 600 заполярных подростков.

С частью оборудования, которое сегодня используется для подготовки, можно было ознакомиться на площадке проведения события.

Курсанты «ВОИНА» и военно-патриотического центра «Вымпел», представители «Движения Первых», «Юнармии», обучающиеся заполярных учреждений и гости церемонии могли увидеть, каким образом осуществляется тактическая разведка, управление беспилотными летательными аппаратами, а также посетить оружейную площадку, лазертаг, пункты оказания первой медицинской помощи и биологической разведки.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, одним из знаковых моментов открытия стал вынос флагов Российской Федерации и Мурманской области, а также именного знамени регионального отделения. Передача знамени Мурманской области состоялась в марте у мемориала «Вечный Огонь» на Исторической площади Тюмени. Украшением праздничного события стало выступление юных воспитанниц отделения художественной гимнастики детско-юношеской спортивной школы города Гаджиево.

Фото: https://gov-murman.ru