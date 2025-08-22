В Мурманске состоялась торжественная церемония прибытия VI международной арктической экспедиции «Росатома» «Ледокол Знаний»

Мероприятие было приурочено к 80-летию атомной промышленности России и 500-летию начала освоения Россией Северного морского пути. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в церемонии на борту атомного ледокола «50 лет Победы».

В рамках программы состоялось прямое включение с помощником президента РФ Николаем Патрушевым, в ходе которого обсудили ход реализации мероприятий по подготовке празднования 500-летия освоения Северного морского пути.

«Освоение Арктики сродни освоению космоса, для нас это национальный приоритет. Развитие Севморпути и Трансарктического транспортного коридора с учетом минеральных ресурсов, редкоземельных металлов и другого сырья – вопрос нашей национальной безопасности, благополучия экономики страны и всего мира», — подчеркнул Андрей Чибис в своем обращении в ходе брифинга.

Также глава региона отметил ключевую роль Мурманской области в развитии Арктики.

«Здесь расположен крупнейший незамерзающий глубоководный порт, единственный в мире атомный ледокольный флот, сосредоточены компетенции в области морской логистики, добычи и переработки сырья. Президент сегодня отдельное внимание обращает на Арктику и даёт толчок её развитию», — сказал губернатор.

Далее состоялась встреча с участниками экспедиции «Ледокол Знаний». В этом году в экспедиции приняли участие 66 школьников из 21 страны мира, в том числе из Бразилии, Китая, Индии, Египта и других государств. За 10 дней на атомном ледоколе «50 лет Победы» участники достигли географического Северного полюса, посетили лекции ведущих учёных и экспертов атомной и космической отраслей, провели серию научных экспериментов в северных широтах. Многие из иностранных участников впервые в истории своих стран достигли Северного полюса, а некоторые ребята впервые увидели снег.

В церемонии также приняли участие заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев, руководитель «Росмолодёжи» Григорий Гуров, генеральный директор «Атомфлота» Яков Антонов и другие почётные гости. Ведущим мероприятия выступил популярный телеведущий Дмитрий Шепелекв.

Андрей Чибис обратился к присутствующим с приветственным словом и подчеркнул значимость проекта для развития арктических регионов России.

«В год 500-летия освоения Северного морского пути Россией особенно ценно, что экспедиция «Ледокол знаний» стала международной. Чем больше талантливые дети будут узнавать об Арктике и вкладе России в её развитие, тем больше молодых умов захотят приехать на Север развивать нашу страну. Ведь Арктика — это мировая кладовая и будущее мировой экономики. Крайне важно, что Россия как крупнейшая арктическая держава продолжает активное освоение этих территорий под руководством Президента, вовлекая всё больше дружественных стран. И особенно символично, что всё больше детей со всего мира могут посетить Северный полюс и увидеть его величие своими глазами», — сказал глава региона.

Кульминацией мероприятия стала акция ко Дню государственного флага России— участники экспедиции развернули на вертолётной площадке ледокола огромный триколор, который ранее был поднят на Северном полюсе. В рамках церемонии также передали воду с Северного полюса для исследований участникам юбилейной экологической Менделеевской экспедиции в Мурманской области.

«Спасибо «Росатому» за эти уникальные впечатления. Я горд быть одним из немногих египтян, которые достигли Северного полюса. Это огромная возможность для меня быть среди международных участников со всего мира и увидеть работу атомного ледокола. Египет только вступает в эру мирного атома. С помощью России мы строим 4 энергоблока на АЭС «Эль-Дабаа», которые станут будущим нашей энергетики. Для меня было честью развернуть огромный флаг России вместе со всеми», – рассказал глава отделения по радиологическим чрезвычайным ситуациям Национального центра радиационных исследований и технологий (NCRRT) Египетского управления по атомной энергии (EAEA), эксперт научно-просветительской программы «Ледокол знаний — 2025» Махмуд Саид Морси.

«Ледокол знаний» исполнил мечты многих участников арктической экспедиции: например Амир Насибуллин из Казани и Ярослава Лобанова из Амурска во время рейса написали две авторские песни о главном приключении своего детства. Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи и эксперт экспедиции Григорий Гуров поддержал ребят, по возвращении при поддержке «Росмолодёжи» они смогут записать свой первый музыкальный альбом. Федор Поздняков из Комсомольска-на-Амуре выиграл конкурс от Александра Тюнина, предложив наиболее интересное использование композиционных материалов, и теперь он отправится в Москву в научно-исследовательский центр «Росатома». Тихон Смиренко из Кольцова сыграл самый северный диджей-сет на борту атомохода «50 лет Победы» для всех участников экспедиции.

Некоторые зарубежные участники стали первыми представителями своих стран, побывавшими на вершине планеты, а кто-то из них впервые увидел снег. Изабелла Эйлин Нелл (Isabella Eileen Nell) из ЮАР впервые в жизни слепила снежок и сразу на Северном полюсе: «Это было так круто! Не могу это описать, я взяла немного снега и слепила вместе. Снежок как облако, я трогала и сжимала его, мне так понравился этот ледяной эффект, что хочется возвращаться снова и снова к снегу! Я так счастлива».

Фото (департамент коммуникаций «Росатом»): https://gov-murman.ru/info/news/552227/#&gid=1&pid=10