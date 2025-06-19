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Мурманская область. Арктика (16+)19.06.25 11:00

В Мурманске состоялась торжественная церемония старта строительства ещё одного жилого комплекса

В Мурманске 17 июня состоялась торжественная церемония старта строительства ещё одного жилого комплекса, он будет расположен на Кольском проспекте. В церемонии заливки первого бетона приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис и акционер, вице-президент блока развития и GR федерального девелопера «GloraX» Денис Лебедев. Одновременно компания объявила о старте продаж квартир.

«Мы плотно работали, чтобы запустить в Мурманской области жилищное строительство, не только для государственных нужд, но и для продажи. Важно, что появился спрос, которого мы не наблюдали ещё шесть лет назад: трудоспособные и молодые семьи хотят жить на Севере в комфортных условиях, в новом, достойном, современном жилье. Понятно, что стройка на Севере дороже, и спасибо Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, что поддержал нашу идею о необходимости льготной ипотеки в Арктической зоне. Сегодня жителям она доступна под 2%. Это мощный толчок – и чтобы люди могли купить, и для застройщиков. Очень здорово, что еще один жилой комплекс пошел в стройку. Уже получены все необходимые документы. И с нашей стороны, и со стороны застройщика. Спасибо коллегам, буквально год назад, на прошлом Петербургском экономическом форуме, мы подписали с ними соглашение, и уже сегодня все готово к тому, чтобы выйти на площадку», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что в том числе в рамках подготовки проекта определено финансирование, девелопер стал резидентом Арктической зоны, со стороны региона предоставлен земельный участок и льготы.

«Мы также взяли на себя обязательства, что подведём необходимую инфраструктуру, и далее будем оказывать все необходимое содействие. А коллеги взяли обязательство построить первую очередь и сдать в 2027 году. Это быстрые сроки. И то, что мы сегодня видим, качественная документация – красивый проект, достойный столицы Русской Арктики, города-героя Мурманска. С учётом жилого комплекса «GloraX», в Мурманской области строится 20 домов, 80% квартир – на продажу», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор подчеркнул, что масштабный проект будет реализован в востребованной локации, и важно сохранить здесь зелёные насаждения.

«Обязательство, которое взял застройщик – это благоустройство Долины Уюта, которую очень любят наши жители, но которая требует, безусловно, приведения в порядок, чтобы здесь было современно, уютно. Нужно максимально сохранить зелёные насаждения, и помимо создания современного парка с озером и набережной, благоустройства самой территории жилого комплекса, прошу также ещё вместе подумать, что дополнительно можно сделать в части новых насаждений, деревьев. Это важный и трепетный момент, к которому нужно отнестись внимательно», – прокомментировал Андрей Чибис.

Напомним, федеральный девелопер «GloraX», являющийся резидентом Арктической зоны РФ, и правительство Мурманской области ранее заключили соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта. «GloraX» планирует возвести 4 многоквартирных жилых дома высотой от 7 до 16 этажей. Со своей стороны правительство Мурманской области обеспечило компании все необходимые условия для старта реализации проекта, его воплощение – обязательства застройщика.

«Ещё пару лет назад мы не представляли, что зайдём с таким масштабным проектом в Мурманск, на Крайний Север, но благодаря Андрею Владимировичу город стал крайне привлекательным для нас как федеральных застройщиков. Понимая потребность горожан в комфортной жилой среде, мы намерены реализовать комплексный проект, отличающийся набором прогрессивных продуктовых решений. У «GloraX» накоплен колоссальный опыт в девелопменте, и мы используем самые современные технологии строительства. Являясь социально-ответственным девелопером, «GloraX» всегда учитывает интересы жителей и вносит вклад в развитие городской среды в регионах присутствия. В Мурманске «GloraX» намерен выполнить благоустройство парка в малой Долине Уюта, создав продуманное общественное пространство с различными функциональными зонами для отдыха жителей всех возрастов», – отметил Денис Лебедев.

Строительство жилого комплекса будет осуществляться в 4 очереди, первую планируется ввести в 2027 году, полностью завершить проект «GloraX» намерен в 2032 году. Общая площадь проекта составляет 180 тысяч кв. метров, чистая продаваемая площадь – 119 тысяч кв. метров. Объём инвестиций в реализацию проекта составит 14,6 млрд рублей.

Разработана проектная документация и проведены инженерные изыскания, в том числе экологические и гидрометеорологические. При этом, в отношении указанных работ была проведена экспертиза. Кроме того, проект застройки предполагает комплексное благоустройство территории и парковой зоны общей площадью 8,34 га. В том числе концепция предусматривает сохранение биологической уникальности территории и экосистемы водоёма. Водный объект будет сохранен, береговую линию предполагается укрепить в рамках благоустройства и обустроить прибрежную зону озера Варничное и разливов ручья для прогулок жителей. Вырубленные в рамках строительства зелёные насаждения планируется компенсировать. Компенсационное озеленение составит посадку более 1300 кустарников и обустройство порядка 4 тысяч кв. метров газона на территории города Мурманска.

В 2022 году по запросам жителей была благоустроена детская площадка «Полянка полярника», полюбившаяся многим горожанам, которая сохранится рамках реализации проекта ЖК и будет перенесена к востоку от озера Варничное застройщиком за собственные средства.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, губернатору Андрею Чибису удалось по-настоящему возродить жилищное строительство в Мурманской области, в том числе благодаря привлечению крупных застройщиков. Механизмами развития в этом направлении стали программы «Семейная ипотека» и «Арктическая ипотека», которая была распространена на регионы АЗРФ по инициативе главы региона. Действие «Арктической ипотеки» по поручению Президента РФ Владимира Путина продлено до 2030 года. Всего в ближайшие 10 лет в Мурманской области планируется возвести более 1 млн кв. метров жилья. Помимо, «GloraX» заключены соглашения с «Самолётом» и «ТСД».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548618/#&gid=1&pid=5

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