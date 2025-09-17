В Мурманске состоялась торжественная церемония вручения знаков отличия ВФСК ГТО

В Легкоатлетическом манеже Мурманска провели торжественную церемонию награждения знаками отличия ВФСК ГТО (Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»). Порядка 100 юных спортсменов, успешно выполнивших испытания программы «ВФСК ГТО в жизни детей дошкольного возраста», а также взрослых жителей Мурманска стали обладателями знаков отличия ГТО.

«Региональный центр тестирования в Легкоатлетическом манеже открыл свои двери в 2016 году. В настоящее время в Мурманской области функционируют 17 центров ГТО, и все они располагаются на базах спортивных школ и комплексов», – отметила начальник регионального центра ВФСК ГТО Ольга Трефилова.

Каждый участник получил сувенирную продукцию от официального лицензиата ВФСК ГТО компании «Диалог-Конверсия».

Как сообщает региональное Министерство спорта, с момента возрождения физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на официальном сайте движения зарегистрировались более 48 тысяч жителей Мурманской области, более 25 тысяч приняли участие в выполнении комплекса и более 15 тысяч из них уже выполнили нормативы ГТО на знаки отличия.

